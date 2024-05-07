最低每戶月租3218元！　台中市有房地公開找包租公

▲台中市財政局近日公開標租市有不動產，以資產活化角度、共分為3標、租約5年方式找尋包租公。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市財政局近日公開標租市有不動產，以資產活化角度、共分為3標、租約5年方式找尋包租公，雖然投標資格限領有租賃住宅服務業登記證公司，其中位於台中市西區博館路9筆房地、1筆空地，租金底價為14萬7966元，信義房屋專家認為，透過規模經濟，重新整理、修繕房屋，以目前行情來說具相當的競爭力。

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台中市財政局近日公開標租市有不動產共分為3標，包含位於西區博館路9筆房地、1筆空地，共計約480坪面積，租金底價為14萬7966元，該批建物為民國48~50年間興建的平房，皆未辦保存登記，拆算下來每坪僅約300元租金、平均每戶月租金1萬6440元。

▲標租包含位於西區博館路、大仁街、豐原區三豐路房地。（圖／記者陳筱惠攝）

還有西區大仁街、博館二街的6筆2層樓房地，建物坪數約31~35坪，租金底價為2萬7048元，拆算平均每戶月租金更是僅4508元。另外，位於豐原區三豐路12筆2層樓房地，建物坪數約22～46坪，租金底價為3萬8621元，每戶的月租金約3218元。

地區 物件類型 物件數量 建物坪數 租金底價(元) 平均每戶月租金(元) 西區博館路 房地/空地 9房地1空地 土地約480坪 147966 16440 西區大仁街、博館二街 2層樓房地 6房地 每戶約31~35坪 27048 4508 豐原區三豐路二段 2層樓房地 12房地 每戶約22~46坪 38621 3218

▲台中市財政局公開標租市有不動產。

不過投標資格限領有租賃住宅服務業登記證公司，並且加入在地同業公會滿一年，意即開放包租業當二房東，租賃期限屆滿時還可換約續租1次。對此，包租代管業者表示：「過去比較少看到公開招標的訊息，但隨《租賃專法》上路後，市政府開始結合民間資源活化資產，相對正向。」

▲▼專家認為台中市政府釋出的市有房地來看，均位於台中人口稠密的精華區。（圖／翻攝財政局招標公告）



信義房屋公益忠明店曾志凱則表示：「西區租賃市場相當蓬勃，以屋齡30年以上的透天厝，每月租金行情可落在約1.5～1.8萬元間，具備商業機能的透天行情也能達4~6萬元，包租業者可以最低4500元租金向政府承租，並透過規模經濟，重新整理、修繕房屋，轉租租金在市場具相當的競爭力。」

正心不動產估價師事務所所長黃昭閔表示，以本次台中市政府釋出的市有房地來看，均位於台中人口稠密的精華區；包括西區因鄰近博館商圈、勤美商圈，商業行為發達，符合租客理想租屋條件；而豐原區周邊則有后科園區，進而衍生的龐大的租賃需求，兩地均有其市場性。

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