外國人在台置產面積增1.14倍　高雄占一半

▲外國人Q1取得建物面積共1萬1687坪，高雄市就占6040坪。意即外國人取得建物面積有51.7%都集中在高雄。（圖／業者提供）

記者陳意雯/台北報導

長線外資悄進場？據內政部統計，外國人Q1在台取得土地674筆，建物290筆。其中，土地筆數為2017年來同期新低，但建物棟數卻是2022年以來同期最高。另外，外國人置產面積也成長不少，其中土地面積5萬5708坪，建物面積1萬1687坪，與去年同期相比，與去年相比，漲幅分別高達80.8%及114.3%。

住商機構彙整內政部數據，外國人Q1在台取得290棟建物，是2022年以來同期新高，惟土地取得不易，件數相對低檔。住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析：「過去在台置產外資多為台商背景僑外資，近年政策限制下，阻礙外資短期操作，不過台灣經濟表現強勁，國際大廠GOOGLE、NVIDIA來台投資，在整體景氣紅紅火火的情況下，提高外國人轉入不動產市場意願。」

觀察六都數據可以發現，外國人在台取得土地大量集中在新北市、桃園市，而建物則以雙北物件為主。

值得一提的是，外國人Q1取得建物面積共1萬1687坪，高雄市就占6040坪。換言之，外國人當季取得建物面積有高達51.7%都集中在高雄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，外資購置土地，推估與設廠需求有關，偏好地價低、交通便利，因此桃園、新北各是土地交易的冠軍、亞軍。而外國人購置高雄建物雖僅35棟，但取得的建物面積卻占全台逾半數，也和高雄近期招商積極、外資青睞大型商用不動產有密切關係。