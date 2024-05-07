新北最大基地社會住宅！年底完工　明年開辦招租

▲新北三峽國光二期社會住宅鄰近捷運三鶯線。（圖／新北市政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

三峽國光一、二期共 約2.2公頃基地，為全新北最大基地之社會住宅，二期將提供921戶居住單元， 並引進豐富多樣的公益空間如非營利幼兒園、公共托育、公共托老、庇護工場 、銀光咖啡廳、集會空間等，建築融合智慧建築、綠建築及通用設計等，為市 民打造機能多元、全齡安居的社區型態。新北市長侯友宜今天（7日）視察表示，社宅今年底完工，明年開辦招租，歡迎來三峽居住。

新北市社會住宅優先以大眾捷運系統周邊作為選址基地，而三峽國光二期 社宅位於新北捷運三鶯線三峽站旁，未來三鶯線通車後即可搭乘捷運至雙北、桃園，實現一日生活圈的願景。

另外，三峽國光二期社宅適用「租金分級」新制，依申請人「所得及是否符合弱勢身份」而訂分為4階，三峽國光二期社宅預計今年底完工，明年度開辦招租，今年下半年度亦有新店民安、中和安邦兩處社宅開辦招租，民眾可至新北住都中心官網洽詢相關資訊。

侯友宜表示，為了落實居住正義，建設新北市更優質的居住環境，及 推動「住宅居住正義化」、「住宅負擔合理化」、「居住環境優質化」的社會住宅政策，循住宅法採「只租不售」興辦社會住宅，三峽國光社會住宅以多元機能、全齡安居為首要考量，紓解高房價壓力，保障弱勢族群在都會地區之居住權利，並實現社會住宅「高品質、可負擔」之政策目標。

侯友宜此行視察全新北最大基地的三峽國光二期社會住宅，期許成為三峽地區的示範社區，新北市持續透過多元取得策略增量社宅，包括都更分回、 容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等方式，未來三峽區包含營運中、興建中 共可提供約1,300戶以上的社宅量能，目標提供市民朋友優質、舒適的居住生活 。

▼三房型客廳實品屋 。（圖／新北市政府提供）