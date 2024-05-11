前後手屋主兩樣情　11期新古屋轉手獲利差10倍

▲位於台中11期的6年成屋建案，歷經2次轉手，兩任屋主帳面獲利差竟高達10倍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房地產擁有抗通膨特性，在連續大多頭情況下房價驚驚漲，但最重要的還是售屋時機點，據實登揭露，位於台中11期的6年成屋建案坤悅開發「泰若天成」，9樓戶前後8年歷經2次轉手，兩任屋主持有時間差不多，但帳面獲利差竟高達10倍。

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位於11期重劃區的「泰若天成」屋齡6年，據房仲表示為區段換屋的熱門社區，2024年來共有2筆轉手交易，其中最新成交的9樓戶，以每坪49.19萬元、總價2580萬元售出，不只創下社區單價新高，上一手屋主帳面獲利更達1060萬元。

經查，該戶有過2次轉售紀錄，第一手屋主最早於2016年、預售時以1428萬元買進，持有4年後2020年以1520萬元買出，帳面獲利僅92萬元，對比此次交易持有4年的第二任屋主，稅前獲利就達1060萬元。

▲「泰若天成」屋齡6年，據房仲表示為區段換屋的熱門社區。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，敦璟開發資深房仲謝兒政表示：「該社區規劃2～3房，總價帶介於2000萬元～3000萬元間，目前成交價與周圍競案房價相當，但該社區擁有千坪以上基地，鄰近崇德路商業核心，社區內還有泳池、桑拿、KTV等豐富公設，因此只要是該社區釋出的戶型都特別搶手，帶看量也都很高。」

不僅「泰若天成」，11期內的新成屋、新古屋社區成交價格也受惠14期重劃區影響，不斷創下新的價碼，不具名房仲則透露，近期也出現某新古屋社區出售，帶看當天吸引至少8組、現場30人只為了同一物件，且也是當天就成交出售的物件。





▲目前北屯區仍以預售屋為房市交易的領先指標，反映市場的供需狀況、價格趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

「從最新交易的戶別來看，歷任屋主賣房獲利卻有龐大的落差，真的是『時機』問題」，謝兒政進一步分析：「除了第一手屋主賣房時間（2020年）為疫情剛爆發時賣房，當時社區交易量低參考量不多，房價也尚未飆漲，因此獲利不到百萬，回到最新交易社區已有多筆交易，且過去一年來，社區成交單價已站穩4字頭，也讓屋主水到渠成、獲利滿點出場。」

代銷業者則認為：「目前北屯區仍以預售屋為房市交易的領先指標，反映市場的供需狀況、價格趨勢，也不少民眾認為房價已達最高點，但何時才是最高點？其實很難判斷，不過當新案價格和社區成交價都到位時，以實價登錄為地板價，通常會是相對好的賣房時機。」

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