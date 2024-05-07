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「營建股大糧倉」再出貨　大城地產6.27億加碼14期

▲▼ 台中,北屯,土地交易,大城地產,美和段 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大城地產（6171）再加碼14期美和段847坪土地，豪擲6.27億元，每坪交易價格74萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北屯區14期重劃區在抵費地標售案結束後，土地交易熱度仍不減，據公開資訊觀測站重大訊息公告，大城地產（6171）再加碼14期美和段847坪土地，豪擲6.27億元，每坪交易價格74萬元，衝上美和段有史以來次高單價。

大城地產（6171）再加碼14期美和段847坪土地，耗資6.27億元，據公告指出，該地前地主為「祭祀公業法人台中市林隆吉」，該祭祀公業去年6月才將美和段1450.25坪土地，以每坪交易價格為72萬元，總計10.44億元出售給華固建設（2548），該祭祀公業也堪稱是上市櫃營建股大糧倉。

▲▼ 台中,北屯,土地交易,大城地產,美和段 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大城地產購置的北屯土地，位於14期美和段的最東側，臨昌平東七路、豐樂路、豐美街。（圖／記者陳筱惠攝）

不具名土開業者則私下透露：「整個14期土地早期持有的為3大家族，洲際段、四張犁周邊則是游姓家族、仁平段周邊則是賴姓家族持有，而頻繁交易的該祭祀公業為美和段林氏家族，勢力範圍遍及昌平東六路、昌平東七路一帶，整個祭祀公業超過百人，美和段目前所剩無幾的大面積土地，多掌握在林家手上，提供上市櫃建商買地儲糧。」

經查大城地產購置的北屯土地，位於14期美和段的最東側，臨昌平東七路、豐樂路、豐美街，土地面積約847坪，每坪交易價格74萬元，總價約6.27億元，但購入的土地呈Ｌ型，若從地形來看還有一塊約250坪角地整合空間，但實際走訪現場，該地目前已有重機具進行整地，未來也有可能朝向原地開發。

▲▼ 14期,房地產廣告,看板 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲14期重劃區開發已逾3年，也過了開發商申請建照的時程容積獎勵，但自抵費地標售案價格定錨後，沒有出現土地降溫的跡象。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，目前大城地產已在仁平段推出悅讀大城「築玥」、「雲詠」2案，實豋銷售達7成，若加上本次取得的美和段土地，大城營建機構在14期已知還握有將超過3400坪庫存土地，其中美和段3塊、洲際段1塊。

對此，卓越不動產估價師事務所所長楊祥銘表示：「儘管14期重劃區開發已逾3年，也過了開發商申請建照的時程容積獎勵，但自抵費地標售案價格定錨後，沒有出現土地降溫的跡象，近來還有遠雄建設、大城地產加碼購地，土地市場仍具備相當高的交易熱度。」

關鍵字：台中北屯土地交易大城地產美和段祭祀公業大地主獵地

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