盡享五股交通利多＋成熟生活機能！「成泰美」輕盈房價吸客

▲五股「成泰美」擁有便利交通、公園、學區及商圈等居住優勢。（圖／翻攝自成泰美官網，下同）

房產中心／綜合報導

全台房價走勢持續上漲，想買房的民眾已從北市第一環中永和、三重、板橋，轉移至第二環的蘆洲、泰山、五股，其中重劃區雖然是不少人的首選，但不知何時才完備的日常機能，總是讓生活充滿不便，其實有環境宛如重劃區充滿了綠意、兼具成熟市區生活機能的夢幻地段－－就在五股市區熱鬧的成泰路上！合登建設近期推出新案「成泰美」，集地段、交通、生活機能、公園、學區以及質感建築於一身，成為周邊行政區房價揚升狀態下，價格更為親民又擁有未來增值空間的優質選項。

基地位於五股成泰路一段與成泰路一段189巷交叉口的「成泰美」，雖位於大馬路旁，但因臨路退縮加上社區設計墊高並建置圍牆，形塑出有如堡壘的獨立隱私感，住戶回家路上擁抱靜巷寧靜氣息，但走至街口即有YouBike站點、公車站牌，步行約10分鐘即抵五泰輕軌F10水碓站，大眾運輸相當便民；開車族出家門轉進蓬萊路速接國道1號，車行約5分鐘上五股交流道、7分鐘上台64線、台65線，輕鬆串聯新莊、蘆洲、三重、板橋、新店等地區，未來五股交流道也將增設北入北出匝道、台64線匝道拓寬改善，預計116年完工，解決泰山車流壅塞問題，出入會更加便捷。

離塵不離城就是「成泰美」最好的形容，日常採買仰賴原有的水碓商圈以及新塑的工商路商圈，常民小吃、美食餐廳、連鎖速食、生活百貨、銀行等通通有，自基地步行至家樂福約3分鐘就到，前往榮獲5星市集認證的五股公有零售市場和黃昏市場，車程只需約6至8分鐘。從家出發散步1分鐘便可抵達自然湧泉公園，車程3分鐘抵達水碓景觀公園、朝宗公園，不遠還有五股夏綠地、心環原公園、方洲公園等，綠意充沛，隨時提供民眾放鬆環境；周邊亦有佔地廣達4.5公頃的準園休閒農場，綠樹如茵、小溪潺潺，更是螢火蟲復育地，生態資源豐足，亦有許多體驗如手工窯烤Pizza、釣美國大螯蝦、手作盆栽等，很適合親子遊。五股運動中心、五股市民活動中心，自「成泰美」騎車約5分鐘即抵；五股國小及五股國中優質學區，讓家長放心孩子的9年國教生活。

▲五股公有零售市場讓在地居民的日常採買過程變得更加舒適。

▲距離「成泰美」僅需步行1分鐘，就到自然湧泉公園，滿眼綠意讓人心情舒暢。

▲圖為五股國小。

呼應周邊宜人環境，「成泰美」在1350坪基地裡設計中庭花園，更有樹蔭步道綠帶，住戶能在社區內自在散步、遛毛孩，公設還包括接待大廳、交誼廳、會議室、閱覽室、健身房、兒童遊戲區等全齡化基本設施；地上9層、地下3層共四棟建築，面東景觀為中油低矮宿舍，高樓層可享有遼闊市景，西面蓊鬱山景，南面熱鬧市區景觀；北面則擁有永久棟距；總共183戶純住宅，坪數為2房20至28坪、3房27至36坪，提供全平面200個車位。由於整體規劃適中單純，室內格局相當方正，高規格建材也是區域內稀有高標，像是BWT全棟式淨水系統、SPC卡扣地板降噪地板、錦鋐氣密窗、全套日本進口Cleanup廚具及櫥下式BOSCH獨立式洗碗機、TOTO全套衛浴和Panasonic暖風機，打造宜居舒適生活不遺餘力。

▲▼千坪大基地的「成泰美」規劃為花園城堡，讓居民擁有高品質居住質感。上圖為中庭設計、下圖為大廳，圖皆為3D合成示意圖。

專案經理吳東哲表示，「成泰美」目前25坪2房2衛含車位總價約在1500萬元，34至35坪3房2衛含車位總價則在1700、1800萬元上下，單坪大約52萬元，屬於緩慢補漲狀態，這是由於剛性需求出籠，而相較於台64線沿線的中永和、新莊、蘆洲、土城等區，「成泰美」房價更輕盈、負擔小，因此詢問熱度高，不少民眾是四處賞屋比較後的回頭客。

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