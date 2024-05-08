藍昌路、援中路政治哏引熱議　在地：咆哮也買不起1區

▲照片中是高雄楠梓區藍昌路、援中路的路牌，而附近就是國昌里，政治哏意外引起網友熱議。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

有網友在臉書社團PO出一張照片，還笑稱「一直以為這是合成的，直到我去了高雄出差」，原來照片中是高雄楠梓區藍昌路、援中路的路牌，而附近就是國昌里，意外引起網友熱議。網友笑稱，「藍昌、援中，好符合時事。」、「再咆哮也已經買不起這區了！」

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原PO在臉書社團《用設計改變世界》PO出一張照片，還笑稱「一直以為這是合成的，直到我去了高雄出差」，原來照片中是高雄楠梓區藍昌路、援中路的路牌，附近就是國昌里，政治哏短短1天就有破千人按讚，還引來不少網友紛紛來朝聖哏圖。'

▲國昌里大樓5年來平均房價。（ETtoday製表）

網友笑稱，「藍昌、援中，好符合時事。」、「這對路名至少30年以上了，設計路名的是未來人呀。」、「咆哮聲5分鐘後抵達！」、而看不懂的求解的網友，也有人現身解答「藍色的黃國昌，支援中國的中國國民黨。」不贊同網友也直言「看個招牌也能扯政治，無言。」

釣出在地人出現表示，「再咆哮也已經買不起這個區域了！」，引來網友神回「真的，好想去坐時光機。」、「這附近還有個國昌里、國昌街、國昌國中」。

根據住商機構統計，國昌里位於高雄市楠梓區，從2019年大樓均價16.1萬元到2023年27.3萬元，5年來單價已上漲11萬元，也有7成的漲幅。

▲附近還有國昌里、國昌國中，房價已有不少漲幅。（圖／記者張雅雲攝）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，國昌里緊鄰楠梓加工區，區域屬於鄰近工業區的楠梓舊市區，過去房市議題較為薄弱，但近年隨著台積電進駐楠梓產業園區後，帶動周邊房價表現。

台積電宣布設廠前，大樓平均房價長期在1字頭徘徊，如今在科技產業帶動，吸引建商相繼推案，如今國昌里均價站穩2字頭，並逐步往3字頭邁進，周邊預售案也站穩3字頭，根據實登，最高達36.7萬元。

而在產品方面，賴志昶指出，區域內屬低密度開發的純住宅環境，中古房市以透天為主，總價帶基本約2000~2500萬元以上，但此類物件以自住為主，屋主惜售情況下，釋出量十分稀缺。

另外，區域臨公園綠地也有部分屋齡較新的大樓案件，總價帶約800~900萬元可入手2房含車位物件，吸引不少周邊產業人口、首購族群青睞。

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