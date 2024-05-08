桃機入境北上「五股垃圾山鐵皮屋」超醜！謝金河曝：都沒了

▲塭仔圳重劃區被喻為「興新莊特區」。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「塭仔圳重劃區」是北台灣第三大的重劃區，相當2.6個台北信義計畫區、7.4個新板特區。財信傳媒董事長謝金河7日就在臉書發文，日前路過塭仔圳重劃區，發現170公頃的五股垃圾山，400公頃重劃區內的鐵皮屋全拆光了，「卅幾年前，台灣錢淹腳目的時代曾經創造很多傳奇，這次台灣錢再度淹腳目，可能再度寫傳奇！」

謝金河表示，他周六參加活動時，沿著台一線高架，朝著丹鳳的方向出發，下了高架道路，發現過去兩側的鐵皮屋都拆光了，路旁寫著幾個大字「塭仔圳在這，改變在這！」

侯友宜剛上任新北市長時，他曾提出，外國人從桃園機場入境，沿著高速公路到台北，第一個映入眼簾的是五股垃圾山的鐵皮屋。如果開車走在五股連結三高的快速道路上，看到的也全是鐵皮屋。

經過時間的考驗，現在170公頃的五股垃圾山，400公頃的塭仔圳重劃區內的鐵皮屋全拆光了，甚至沒出現大規模抗爭，給新北市未來發展帶來更多能量。謝金河說，他特別注意到位在泰山區貴鳳街的三洋電機工廠，該廠房土地在1953年取得，1983年重估，帳面價值3.74億元。

另外，戴德良行在2022年曾經拍出在三洋電機附近，同是乙種工業區的土地，每坪成交價85萬元，「現在整個塭仔圳重劃區輪廓浮現，三洋電機擁有2.35萬坪土地，未來隨著塭仔圳的發展，土地的價值會水漲船高。」最後，謝金河表示，卅幾年前，台灣錢淹腳目的時代曾經創造很多傳奇，「這次台灣錢再度淹腳目，可能再度寫傳奇！」