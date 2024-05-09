一堆人買不起房！他1想法「20年不怕沒得住」　全場搖頭：笑死人

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者賴志昶攝）



記者朱祖儀／綜合報導

許多人買不起房，或是因為工作、課業因素，會到外面租屋，租期通常都是簽一年。但一名網友有不同見解，認為如果買不起房，怎麼不直接簽一個20年的租約？文章曝光後，許多人紛紛笑說「哪個房東肯簽這麼長？」「簽下去絕對虧了，沒有房東這麼笨的！」

原PO在Dcard發文表示，近來常常可以看到，有人會吵結婚買房的問題，但他認為如果租屋可以直接簽10-20的約，不就不用擔心了，還可以額外簽個補充協議，即使房東想要提前解除合約也沒辦法，且如果可以長租20年，到時候小孩也都成年獨立了，好奇「有人租房子會直接簽10-20年租期嗎？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



但不少人都認為機率太低，「哪個房東要跟你簽那麼長，笑死人，當然是簽短約看租客不爽就漲房租啊」、「也要有房東願意跟你簽才行，店面工廠比較有簽長約的情形」、「你是房東會簽這個嗎？20年都不能漲租，遇到北爛房客也不能趕走」、「這種約，租金要市價三倍才有機會吧」、「不知道房客是不是蟑螂，如果遇到蟑螂房客把房間弄亂七八糟，20年超級不划算」。

另外，也有網友分享，「直接簽20年應該找不到，但我跟前房東真的幾年一簽租了20年（還都沒漲租金），直到他要賣房子才搬，他本來有問我要不要買算我便宜（依照他已經賣出的價格的確便宜了120多萬），可惜頭期差一些（50萬），總價也超過我能還完的極限，（我知道很多人會說先接了，5-10年漲了再賣不用擔心還完），不過想想還是算了，要是多等2-3年我頭期是夠的，搞不好會想拚一下，只能說緣分不夠深」。