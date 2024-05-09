「交流道宅」詢問度增　南投新透天主打「台中2房價」搶客

▲台中房價外溢效應明顯，開發商第一圈往草屯、南投市、彰化市佈局。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／南投報導

台中房價逐漸高漲，尤其是新興重劃區預售屋房價已經來到2房2千萬元、3房3千萬元的區間，台中不少建商鎖定衛星城市的交流道周邊推案，包含南投市剛公開的「幸福圓墅」就主打台中2房價換南投透天。

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福寶建設董事長陳慶曄表示：「過去都在草屯推出大樓案，此次進軍南投市彰南路三段，基地693坪因地形適合規劃透天產品，加上隨著國土計畫法即將上路，未來透天只會越來越少、越來越貴，考慮到稀有性，推出主力總價1490萬元～2280萬元的24戶新案。」

▲福寶建設推廣公益，也公開南投市「幸福圓墅」新案，主打台中2房價換南投透天。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，「幸福圓墅」位於南投中興新村生活圈，5分鐘就擁有雙交流道的優勢，包含中興交流道、南投交流道，最快20分鐘就能到大台中生活圈。陳慶曄表示，「中興交流道新訂都市計畫案」正在討論中，未來規劃會將大南投都市空間縫合整併，發展縣境西北側、貓羅溪東側及國道三號。

「幸福圓墅」推出規格4大房格局，媲美七期建材包含日本進口INAX衛浴，Cleanup日本原裝進口廚具、RINNIA林內廚房五機(雙口爐、排油煙機、烘碗機、收納櫃炊飯器、電烤箱)，更貼心配備了廚房電器櫃，也將「AI科技智能管理系統」導入住宅中，為五年十年後的生活模式提前佈局，智能櫃、FACE ID 臉部感應門鎖、科技門禁，成為南投第一座科技智能管理社區別墅。

不僅福寶建設，亞哥營建機構也選在74快速道路的花壇地段優勢，推出花壇新案「亞哥之緒」，也創花壇鄉20年來最大造鎮規模，主打30分鐘中台灣生活圈，主力總價800萬~1000萬元，相當於台中市區環內房價約65折。

▲業者認為隨著國土計畫法即將上路，未來衛星城市的透天只會越來越少、越來越貴。（圖／記者陳筱惠攝）

代銷業者陳學誼分析：「台中房價外溢效應明顯，開發商第一圈往草屯、南投市、彰化市走，但目前也遇到房價高漲、開發商取得土地不易的困境，加上營建成本上升，這類30分鐘可達都會區的『交流道宅』、『閘道宅』產品將會相對興盛。」

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