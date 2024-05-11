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新型態創業出頭天　締造時髦、多功能微型辦公室興起

房產中心／綜合報導

台灣堪稱創業者的天堂，全球網路創業機構在去年的創業生態系排名報告指出，以新創支援的機構以及品質、數量和經商環境來做評比，台灣在100個國家當中排名第24、亞洲排名第7，近三年的排名與分數皆穩定進步，且六都接成功進入榜單，顯示台灣整體生態系相當適合創業。

▲▼新型態創業出頭天　締造微型辦公室興起。（圖／業者提供）

▲六都接成功進入榜單，顯示台灣整體生態系相當適合創業。

隨著行動雲端社群網路成為現代人生活的一環，新科技為創業家帶來了無限的可能性，加上電商崛起、斜槓盛行，使得小資創業與日俱增，新興職業如：直播主、Youtuber、線上分析師、接案剪接師等，正引領微型創業的新時代風潮。

▲▼新型態創業出頭天　締造微型辦公室興起。（圖／業者提供）

▲經濟部中小及新創企業署署長何晉滄說明政府相當鼓勵新創企業並提供多項支持措施。

經濟部中小及新創企業署署長何晉滄說明，台灣一直以來都有強勁的創業動能，政府也鼓勵新創企業，因為這有助於推動產業升級轉型。台灣的新創產業在科技領域已經展現出高度的經濟價值，政府推出了多項支持措施，包括提供青年創業貸款，政府也提供高比例的貸款保證。

▲▼新型態創業出頭天　締造微型辦公室興起。（圖／業者提供）

▲104人力銀行人力資源處資深經理林書伃說明，直播相關職缺已翻倍成長。

數位時代來臨，衍生許多新形態工作，產生上下游互助共生的鏈結，也帶動了很多新興辦公室的崛起，各種新科技將逐步改寫生活日常，無論是虛擬科技還是實體空間，未來的新型態微型辦公室將逐漸展現它的無限可能。

104人力銀行人力資源處資深經理林書伃認為，被稱為數位原住民的「00世代」在3C產品和社群應用方面表現出色，而直播經濟也在疫情後迅速崛起，全球產值已達250億美元。104人力銀行統計發現與直播相關的工作機會，在過去五年間翻倍增加，達到8,000多個；進一步調查也發現00世代的工作價值觀更注重興趣及工作生活平衡，希望有更彈性的工時等，因此建議企業主主動提供有趣的福利和活動，如免費零食、員工餐廳和社團活動等，並提供高顏值的辦公室、開放式的空間及休憩場域，會在招募年輕新血時更有競爭力。

▲▼新型態創業出頭天　締造微型辦公室興起。（圖／業者提供）

▲李老闆直播集團培訓經理士宸表示品牌選擇進駐台中七期一級商業戰區，象徵成為直播領導品牌的決心。

新的微型商辦已逐漸取代市中心店面的需求，並成為市場主流。台中最近就有業者推出主打「直播電商創業基地」的微型商辦。李老闆直播集團培訓經理士宸表示，在人人都可以用手機創業的時代，每個人都是自媒體，因此他們提供專業的培訓服務，包含開發、通路、設計等一條龍的服務，幫助創業者解決問題，也輔導有心經營自己的人共同努力，成為一位成功的直播主。

也因此，李老闆直播集團選擇進駐七期是台中的一級商業戰區，象徵成為直播領導品牌的決心，並藉此優化直播主形象及環境質感，向大眾宣傳直播產業也可以是具有規模化的通路。

▲▼新型態創業出頭天　締造微型辦公室興起。（圖／業者提供）

▲專家建議提供優質工作環境及員工福利，會在招募年輕新血時更有競爭力。

台灣人均GDP在2020年突破了3萬美元大關，近期台股2萬點牛市沖天屢創新高，經濟成長率也逾3%，躍居亞洲四小龍之首，帶動熱錢湧進了房地產市場，強勁出口帶動了國內資本大增、內需市場好轉，持續支持企業投資而形成正向循環，也帶動了臺灣的產業發展與就業人口。網路時代讓小型創業不再遙不可及，也讓小而美的微型商辦成為炙手可熱的投資置產標的，而現在就是投資未來的絕佳時機。

關鍵字：直播微型商辦台中七期

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