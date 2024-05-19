法拍取得「現實版尊者」天母豪宅　3個月轉手賺657萬





▲黃圓映打著宗教名義，非法吸金200億元遭判刑，名下天母豪宅遭到法拍。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

「太仁心靈導師」黃圓映打著宗教名義，非法吸金200億元遭判刑，名下天母豪宅遭到法拍，去年以6581萬元拍定。有趣的是，接手的買方短短持有3個月，就以7238萬元轉手，獲利657萬元。

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自稱「太仁心靈導師」的黃圓映，先前夥同妹妹黃鎂銀、妹婿林鑫溢，以宗教手段非法吸金超過198億餘元，3人被分別判刑8~10年，而他名下的天母豪宅「璞園水調歌」在去年遭到法拍，一拍時流標，但去年10月二拍時以6581萬元拍定，溢價861萬元。

該豪宅為2戶打通，含車位權狀為132萬元，最新實價揭露，1月時共以7238萬元交易，等於前屋主法拍短短取得3個月，帳面就獲利657萬元，增幅1成。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，此案當初法拍時，由於有屋主占用、漏水以及欠繳管理費26萬元等問題，且為目前市場較為冷淡的大坪數物件，因此原屋主能以扣除車位約8字頭的較低單價取得。

賴志昶說：「如今僅持有約3個月脫手，扣除45%的高額房地合一稅與上述積欠的管理費後，至少還有約300餘萬元可入帳。」

▲「璞園水調歌」緊鄰磺溪綠化步道、榮華公園，步行約5分鐘可達捷運明德站。（圖／記者曾筠淇攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，「璞園水調歌」緊鄰磺溪綠化步道、榮華公園，步行約5分鐘可達捷運明德站，為大天母地區頗知名的豪宅，也是周邊少數屋齡仍在20年以內的成屋。

徐華辰觀察實價登錄，目前明德、石牌一帶此類型社區成交單價站穩9字頭，本次「璞園水調歌」成交單價約94~96萬元，頗符合區域行情。

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