橋科3企業陸續動工　外溢效應來了！燕巢均價站3字頭

▲「鈦昇科技」9日2廠動土，1、2廠合計共投資7億元。（圖／高雄市經發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

首家插旗高雄橋頭科學園區的「鈦昇科技」二廠今（9日）動土，一、二廠共投資7億元，合計橋科目前共3家企業動土，總投資額33億元。在地認為，可強化高雄先進半導體製造供應鏈，帶動燕巢房價起飛，信義房屋專家表示，外溢效應帶動預售均價首站3字頭。

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鈦昇科技2年前在橋科招商時，是首家進駐園區的廠商，與台積電獨家合作開發雷射光譜檢測儀，9日舉辦新廠動土典禮，在橋頭科學園區一、二廠共投資7億元，建造半導體產業設備製造工廠。

▲橋頭科學園區是近年全台釋出最大、最完整的產業用地。（圖／高雄市經發局提供）

根據南科管理局統計，目前橋科已動土的廠商，共3家，為鈦昇科技、華騰國際科技、鴻華先進，分別投資7億元、15.42億元、10.62億元，合計總投資額約33億元。

▲燕巢區近年預售價量。（ETtoday製表）

而橋科面積橫跨橋頭及燕巢，橋頭近年有S廊帶、橋科、台積電議題助攻，房價快速飆漲，區段最受矚目的高雄新市鎮房價，短短2年從1字頭漲到3字頭，進場購屋族被稱為「橋頭勇士」，目前區域預售案房價天花板再創新高，最高已達41.7萬元。

同具橋科議題的燕巢，今年預售均價首度站上3字頭，成交價最高達31.5萬元，前幾年均價都還在2字頭，近4年也有4成漲幅。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，燕巢在高雄人眼中，一直都是蛋白區，前幾年房價甚至還有1字頭，近年受惠橋科議題，房價站上3字頭，雖然單價看起來很驚人，但實際成交總價幾乎都在1000萬元內，也就是「高單低總」，對首購族來說入手門檻較低。

信義房屋高三區協理周清源表示，燕巢離高雄新市鎮也不遠，吸引建商陸續購地進場推案，目前燕巢住宅土地單價落在3~4字頭，受房價外溢效應影響，與橋頭還有約10萬元價差，加上市府不斷規劃聯外匝道等基礎建設，機能愈來愈完善，仍能吸引消費者買單。

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