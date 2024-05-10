盛竹如鄰居「終於轉運」　大安區34年豪宅轉手小賺400萬

▲盛竹如持有的大安區豪宅「東帝士花園廣場」，過去屢傳賠售。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

盛竹如持有的大安區豪宅「東帝士花園廣場」，過去屢傳賠售，幾年前甚至有屋主慘賠2000多萬元。但近期中樓層戶轉手小賺400萬元，在地房仲分析，該社區屋齡30多年，本次交易應是屋況不錯，推升成交單價達114萬元。

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有盛竹如等名人入住的豪宅「東帝士花園廣場」，屋齡已達34年，實價登錄以來屢傳賠售，甚至還有屋主在2018年忍痛殺出，慘賠2100萬元，而在去年11月仍持續出現賠售紀錄，高樓層屋主持有8年多，賠了850萬元。

但好消息來了，最新實價揭露，14樓戶以7500萬元交易，權狀73.4坪，拆算單價113.7萬元，前屋主持有3年小賺400萬元，擺脫賠售陰霾。

住商不動產台北遠企加盟店店東吳國源表示，「東帝士花園廣場」位於安和路二段，靠近遠企百貨，算大安區的精華地段，過去又有名人住戶加持，推升房價表現，是指名度頗高的社區。

不過，吳國源說，隨屋齡漸高，社區出現磁磚剝落現象，現場有安裝掉落網，多少會降低買方的好感度，且隨大安區新案陸續推出，形成比價效應，30多年的中古豪宅競爭力自然下降。

吳國源表示，「東帝士花園廣場」由於屋齡不輕，因此屋況不同也會使價格具蠻大的差異，以本次14樓成交單價114萬元來說，若買方不需再花大錢裝潢，其實算符合行情的價位，畢竟該路段中古華廈也都有百萬的水準。觀察社區近1年交易，成交單價多落在100萬元上下，本次為114萬元，研判是屋況維持的還不錯。

▲安和路二段有1規模頗大的都更案，預計不久會就會推出。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰補充，安和路二段目前只有1場新案，為「永陞信義安和案」，設定為百坪豪宅，高樓層成交單價達200~220萬元，頗為驚人。

陳炳辰說，往未來看，安和路與和平東路口有1規模頗大的都更案，基地已圍起收屋，可能在不久後就會推案。另外遠企百貨旁的千坪停車場，為台北市精華區極罕見的大面積素地，先前傳出已由富邦、元利整合完成，相當值得期待。

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