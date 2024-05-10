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盛竹如鄰居「終於轉運」　大安區34年豪宅轉手小賺400萬

▲▼ 大安區 。（圖／記者項瀚攝）

▲盛竹如持有的大安區豪宅「東帝士花園廣場」，過去屢傳賠售。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

盛竹如持有的大安區豪宅「東帝士花園廣場」，過去屢傳賠售，幾年前甚至有屋主慘賠2000多萬元。但近期中樓層戶轉手小賺400萬元，在地房仲分析，該社區屋齡30多年，本次交易應是屋況不錯，推升成交單價達114萬元。

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有盛竹如等名人入住的豪宅「東帝士花園廣場」，屋齡已達34年，實價登錄以來屢傳賠售，甚至還有屋主在2018年忍痛殺出，慘賠2100萬元，而在去年11月仍持續出現賠售紀錄，高樓層屋主持有8年多，賠了850萬元。

但好消息來了，最新實價揭露，14樓戶以7500萬元交易，權狀73.4坪，拆算單價113.7萬元，前屋主持有3年小賺400萬元，擺脫賠售陰霾。

住商不動產台北遠企加盟店店東吳國源表示，「東帝士花園廣場」位於安和路二段，靠近遠企百貨，算大安區的精華地段，過去又有名人住戶加持，推升房價表現，是指名度頗高的社區。

不過，吳國源說，隨屋齡漸高，社區出現磁磚剝落現象，現場有安裝掉落網，多少會降低買方的好感度，且隨大安區新案陸續推出，形成比價效應，30多年的中古豪宅競爭力自然下降。

吳國源表示，「東帝士花園廣場」由於屋齡不輕，因此屋況不同也會使價格具蠻大的差異，以本次14樓成交單價114萬元來說，若買方不需再花大錢裝潢，其實算符合行情的價位，畢竟該路段中古華廈也都有百萬的水準。觀察社區近1年交易，成交單價多落在100萬元上下，本次為114萬元，研判是屋況維持的還不錯。

▲▼ 大安區 。（圖／記者項瀚攝）

▲安和路二段有1規模頗大的都更案，預計不久會就會推出。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰補充，安和路二段目前只有1場新案，為「永陞信義安和案」，設定為百坪豪宅，高樓層成交單價達200~220萬元，頗為驚人。

陳炳辰說，往未來看，安和路與和平東路口有1規模頗大的都更案，基地已圍起收屋，可能在不久後就會推案。另外遠企百貨旁的千坪停車場，為台北市精華區極罕見的大面積素地，先前傳出已由富邦、元利整合完成，相當值得期待。

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關鍵字：安和路盛竹如豪宅賠售獲利房價東帝士花園廣場住商不動產住展雜誌

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