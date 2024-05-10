ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

10年長約砸4千萬！　高雄「海王子」新租客：雙品牌8月開幕

記者張雅雲／高雄報導

海王子與海慶、海天下並列高雄海鮮餐廳三強，去年海王子熄燈後，屋主曾開出整棟65萬元招租，近期新租客開始裝潢，根據租賃實登公布，月租金合計為37萬元，業者透露，1樓、2樓將有雙品牌進駐。信義房屋專家表示，近期租金已回到疫前。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒　嘆：對人性完全改觀

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲去年海王子熄燈後，屋主曾開出整棟65萬元招租，近期整棟開始裝潢，有新租客進駐。（圖／記者張雅雲攝）

海王子位於前金區中華路，是高雄最知名的海鮮餐廳之一，去年熄燈後，屋主開出月租金65萬元招租，近期有新租客進駐。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該店共分為2筆實登揭露，月租金合計37萬元。（圖／翻攝自實價登錄）

根據租賃實登公布，該店共分為2筆實登揭露，地坪共536坪、建坪共503坪，租期共10年，月租金合計37萬元，換算單坪約735元，目前已圍起圍籬，正在裝潢中。

據了解，該店由壹起飛集團租下，記者致電該集團，證實1樓將開設全新品牌「享牛」首店，主打牛肉火鍋，2樓則規劃「炭黔燒肉」，目前已有2間分店，為單點消費的高檔精品燒肉餐廳，2店均預計8月開幕。

壹起飛集團表示，市中心大型店面不多，海王子也算高雄地標，加上每層平面空間都夠大，剛好可以獨立設立2個品牌，換算10年共要付租4440萬元。

▲▼ （圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲1樓將開設全新品牌「享牛」首店，主打牛肉火鍋，2樓則規劃「炭黔燒肉」。（圖／翻攝自Facebook／炭黔燒肉）

在地仲介指出，以該店承租金額來看，位於三角窗，算是低於行情，不過也有不少租客是總價考量，大坪數店面總價略低也算合理。

信義房屋成功漢神店專員鄭如山表示，高雄市中心近期因國旅帶動，人潮大舉出籠，一掃過去疫情對實體店舖的影響，主要道路的店家陸續回流，不但成交速度變快，租金部分也回穩至疫情前水平。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲主要道路的店家陸續回流，不但成交速度變快，租金部分也回穩至疫情前水平。（圖／記者張雅雲攝）

中華路沿線大型、具牆招效益的三角窗店面也不多，以三角窗面來看，因招牌夠醒目，單坪租金行情約落在1000~1200元左右，一般店面單坪月租金約為800~1000元。

鄭如山指出，中華路周邊有大量商辦、住宅大樓，商圈消費人口眾多，商家林立，除了在地族群，還有上班人口加持，連去年底也出現附近的主婦商場，閒置多年後，成功以月租金130萬元租出。

《地產詹哥老實說》EP204／父親突撒手！27歲建商千金臨危接棒　嘆：對人性完全改觀

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：高雄海王子燒肉租金火鍋信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

盛竹如鄰居「終於轉運」　大安區34年豪宅轉手小賺400萬

盛竹如持有的大安區豪宅「東帝士花園廣場」，過去屢傳賠售，幾年前甚至有屋主慘賠2000多萬元。但近期中樓層戶轉手小賺400萬元，在地房仲分析，該社區屋齡30多年，本次交易應是屋況不錯，推升成交單價達114萬元。

43分鐘前

雙捷加持！捷運進太平三站Lalaport「坤悅涵仰」成焦點

許多人心中最宜居的幸福城市非台中莫屬，隨著大量人口移入，台中市心也跟著擴張，74環線躋身為近年自住客喜愛的熱門區域，其中太平區的便利機能和未來前景吸引不少購屋族的目光，特別是居住品質、生活機能都已相當完善的市民大道以南的南太平區段。

1小時前

小宅增新貴忙！自助洗衣店5年翻倍開　台南增3.3倍奪冠

隨社會結構改變，房市小宅化，居住環境可能因狹窄、沒有完整的洗衣環境，使得自助洗衣店數量大增，全台5年大增2815家，翻倍成長。其中以台南增加3倍以上最多，房仲表示，除了基期較低，也與年輕人大量移入有關。

1小時前

2步驟免費設「地籍異動即時通」　秒防詐房集團「不知不覺過戶」

房地產為民眾一生中最大筆財務支出，近期有網友發文揭露76歲老父親誤信投資群組，被騙走98坪、價值3000萬元的房產，引起熱議。今年也出現國內首宗專門「詐房」的詐欺集團案。信義房屋專家提醒只要2步驟設定「地籍異動即時通」，就能進一步防護自身財產。

2小時前

10年長約砸4千萬！　高雄「海王子」新租客：雙品牌8月開幕

海王子與海慶、海天下並列高雄海鮮餐廳三強，去年海王子熄燈後，屋主曾開出整棟65萬元招租，近期新租客開始裝潢，根據租賃實登公布，月租金合計為37萬元，業者透露，1樓、2樓將有雙品牌進駐。信義房屋專家表示，近期租金已回到疫前。

2小時前

夏天汗臭味「洗完衣服還有味道」　婆媽推2法寶：除臭超強

每到夏日就擔心全身黏膩感，飄散出不好的味道，一名女網友表示，夏天出門在外難免會流汗，發現男生脫掉衣服後，都會有一股味道，如果放到第二天再洗，就會有一股噁臭味飄出，然而即使洗過，衣物仍有著淡淡的臭味，甚至連自己的衣服也沾染味道， 讓她很困擾。

3小時前

別墅生活奢華首選　麗寶「天水一墅」盡獻層峰

北市大樓價買電梯別墅，生活奢華首選，麗寶「天水一墅」閃亮登場，逍遙自在的別墅住宅氛圍，是層峰客最終追求，有著濃厚度假氛圍的國際淡海新市鎮，隨著開發腳步到位，麗寶集團所打造的麗寶「天水一墅」就備齊「水岸、萬坪公園」雙景觀優勢，但只需要用台北舊公寓、舊華夏的價格，即可入主。

3小時前

全球聚焦AI風雲崛起　「Sunland Mark」頂規科辦以速度決勝未來

4小時前

代書假買房真詐騙海撈2億　「地籍異動即時通」北市才1.7萬人申請

台灣詐騙手法日新月異，不動產由於價值較高，且一般人對於不動產法令通常較為生疏，易成為詐團下手的目標，台北市地政局為保障民眾財產權益，配合內政部推出「地籍異動即時通」，不過有議員發現，即時通截至2023年，申請人數卻只佔全部所有權人8%，認為市府應加強推廣。

13小時前

新北社宅停麥拉倫　住戶「符合申請條件入住？」住都中心回應了

新店的央北社會住宅最近被踢爆住戶似乎來頭都不小，因為地下室竟出現千萬名車，百萬豪車也多達10多台，質疑這些車主看來財力雄厚，怎麼會符合社宅的申請條件？對此，新北住都中心回應，經過調查，名車都不屬於承租人所有，而且承租條件，動產不列入計算。

13小時前

讀者迴響

熱門新聞

新店央北社會住宅停麥拉倫　住戶..

開冷氣「2秘訣」超省電　老師傅..

好市多「鮮奶紙箱」1功能大翻身..

竹科「萬坪倒閉廠房」出售　鄰居..

地籍異動即時通　北市才1.7萬..

新家LINE群組「狂@ALL借..

一級變頻冷氣「還有1型號」超重..

連2月林口看房　如「蝗蟲過境」..

中小型建商借不到錢蓋房　房市進..

被蚊子吵到崩潰…開燈卻找不到！..

ETtoday房產雲

最新新聞more

盛竹如鄰居「終於轉運」　大安區..

雙捷加持！捷運進太平三站Lal..

小宅增新貴忙！自助洗衣店5年翻..

2步驟免費設「地籍異動即時通」..

10年長約砸4千萬！　高雄「海..

夏天汗臭味「洗完衣服還有味道」..

別墅生活麗寶天水一墅盡獻層峰

Sunland Mark頂規科..

地籍異動即時通　北市才1.7萬..

新店央北社會住宅停麥拉倫　住戶..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366