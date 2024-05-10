10年長約砸4千萬！　高雄「海王子」新租客：雙品牌8月開幕

記者張雅雲／高雄報導

海王子與海慶、海天下並列高雄海鮮餐廳三強，去年海王子熄燈後，屋主曾開出整棟65萬元招租，近期新租客開始裝潢，根據租賃實登公布，月租金合計為37萬元，業者透露，1樓、2樓將有雙品牌進駐。信義房屋專家表示，近期租金已回到疫前。

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▲去年海王子熄燈後，屋主曾開出整棟65萬元招租，近期整棟開始裝潢，有新租客進駐。（圖／記者張雅雲攝）

海王子位於前金區中華路，是高雄最知名的海鮮餐廳之一，去年熄燈後，屋主開出月租金65萬元招租，近期有新租客進駐。

▲該店共分為2筆實登揭露，月租金合計37萬元。（圖／翻攝自實價登錄）

根據租賃實登公布，該店共分為2筆實登揭露，地坪共536坪、建坪共503坪，租期共10年，月租金合計37萬元，換算單坪約735元，目前已圍起圍籬，正在裝潢中。

據了解，該店由壹起飛集團租下，記者致電該集團，證實1樓將開設全新品牌「享牛」首店，主打牛肉火鍋，2樓則規劃「炭黔燒肉」，目前已有2間分店，為單點消費的高檔精品燒肉餐廳，2店均預計8月開幕。

壹起飛集團表示，市中心大型店面不多，海王子也算高雄地標，加上每層平面空間都夠大，剛好可以獨立設立2個品牌，換算10年共要付租4440萬元。

▲1樓將開設全新品牌「享牛」首店，主打牛肉火鍋，2樓則規劃「炭黔燒肉」。（圖／翻攝自Facebook／炭黔燒肉）

在地仲介指出，以該店承租金額來看，位於三角窗，算是低於行情，不過也有不少租客是總價考量，大坪數店面總價略低也算合理。

信義房屋成功漢神店專員鄭如山表示，高雄市中心近期因國旅帶動，人潮大舉出籠，一掃過去疫情對實體店舖的影響，主要道路的店家陸續回流，不但成交速度變快，租金部分也回穩至疫情前水平。

▲主要道路的店家陸續回流，不但成交速度變快，租金部分也回穩至疫情前水平。（圖／記者張雅雲攝）

中華路沿線大型、具牆招效益的三角窗店面也不多，以三角窗面來看，因招牌夠醒目，單坪租金行情約落在1000~1200元左右，一般店面單坪月租金約為800~1000元。

鄭如山指出，中華路周邊有大量商辦、住宅大樓，商圈消費人口眾多，商家林立，除了在地族群，還有上班人口加持，連去年底也出現附近的主婦商場，閒置多年後，成功以月租金130萬元租出。

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