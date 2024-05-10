2步驟免費設「地籍異動即時通」　秒防詐房集團「不知不覺過戶」

▲內政部於2016年推出「地籍異動即時通」服務，可在不動產移轉時通知所有權人。（圖／攝攝自內政部）

記者陳筱惠／綜合報導

房地產為民眾一生中最大筆財務支出，近期有網友發文揭露76歲老父親誤信投資群組，被騙走98坪、價值3000萬元的房產，引起熱議。更早之前更出現國內首宗專門「詐房」的詐欺集團案。信義房屋專家提醒，只要2步驟設定「地籍異動即時通」，就能進一步防護自身財產。

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日前有網友發文揭露76歲老父親誤信投資群組，被騙走98坪、價值3000萬元的房產，引起高度關注，也出現「詐房集團」針對有房產的民眾寄發假餐券、假旅遊補助等方式，藉機拍下或取得對方身份證件後，再製造假本票，到調解委員會聲稱與對方有債務糾紛需調解，隨後教唆同夥假扮是被害人的委託人，同意將房產過戶抵債。

▲「地籍異動即時通」只要2步驟，就能夠免費申請。（圖／攝攝自內政部）

這類「不知不覺」將受害者不動產轉移的事件層出不窮，其實內政部於2016年推出「地籍異動即時通」服務，只要2步驟，只要備妥自然人憑證，利用網路數位櫃檯申辦系統申請。或是備妥身份證，到任一地政事務所臨櫃申請，費用完全免費。

「地籍異動即時通」針對不動產常見的「買賣、拍賣、贈與、夫妻贈與、信託、抵押權設定」及書狀補給情形，在登記程序中「收件」與「異動完成」的狀態下主動通知民眾，多一道把關機制。

▲詐房事件層出不窮，專家建議多一道手續，就能進一步防護自身財產。（圖／記者董美琪攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「這項服務的好處就是如果有買賣移轉、借錢的抵押登記，申請人都會收到手機簡訊或電子郵件通知，若有異常交易，也能及時防範。尤其過去該服務僅限『所有權人』開通並接收，但有鑒於不少所有權人年事已高，長輩對於房市交易不熟，該服務也於2023年開通『多一組』通知設定，民眾可以多加利用。」

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