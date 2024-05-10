台中11期新成屋首移轉就「獲利千萬」　直接改寫社區身價

記者陳筱惠／台中報導

台中前4月買賣移轉棟數較去年成長近25%，其中北屯區交易量更是平均值的2倍。在地業者指出，這波房價多頭不只帶熱北屯首購市場，換屋市場也出現量價齊漲，甚至有新成屋社區首次移轉就獲利千萬元，直接改寫社區身價。

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▲北屯區11期首座宜居建築「陸府森山」出現首次成屋移轉，直接改寫社區身價。（圖／記者陳筱惠攝）

據台中市地政局統計數據顯示，台中市全區前4月買賣移轉棟數為1萬6205棟，較去年的1萬3006棟成長達24.5%，其中房市交易熱區北屯區，更是從去年的1724棟成長至2571棟，年成長更高達49.1％。





▲北屯區14期重劃區預售案帶動房價衝破7字頭天花板。（圖／記者陳筱惠攝）

隨房市交易量能增溫，房價也從盤整帶量上攻，尤其是北屯區11期重劃區，更有多個成屋社區都以社區歷史高價轉手。

其中，11期首座宜居建築「陸府森山」屋齡僅1年，預售時期每坪單價約35～40萬元已是當時新高，但近期該社區出現首次成屋移轉，4樓戶以每坪53.4萬元、總價3400萬元成交，對比前屋主2020年取得總價2373萬元，帳面獲利來到1027萬元，也直接改寫社區身價。

▲「富宇觀頂」屋齡12年，也出現首度突破5000萬元總價交易。（圖／記者陳筱惠攝）

無獨有偶，位居11期但位處14期重劃區第一排的「富宇觀頂」，屋齡12年，13樓戶房屋坪116.58坪，1月以單價近40萬元交易，含2車位後總價竟突破5000萬元，也創下社區總價新高。

而多年前重押11期823公園周邊的惠宇建設，旗下成屋社區「青田」、「山曦」、「Park 23」等，最新交易也都創社區單價或總價新高，且所產生的定錨價格，也讓不少屋主開價更顯「底氣十足」。

台中資深仲介沈政興則表示：「綜觀換屋主戰場三大屯區，尤以北屯議題最多、能見度也最高，尤其是明星重劃區14期，推案戰火猛烈，帶動房價衝破7字頭天花板，對於11期成屋來說是一道強烈的支撐，未來幾年還有新商場、大巨蛋等利多會實現，帶動換屋市場銷況頗佳。」

▲多年前重押11期的惠宇建設，旗下成屋社區「青田」、「山曦」、「Park 23」等，最新交易也都創社區單價或總價新高。（圖／記者陳筱惠攝）



站在第一線的仲介業者也觀察到，目前房市已過緩衝期，且「量先價行」已在市場發酵，他說：「以11期周邊新成屋社區來說，若管理得宜、建商評價佳的社區，幾乎是一釋出就被秒殺，曾遇過某屋主要賣屋，直接吸引超過30人賞屋，且當天就創價成交。」

對於北屯區量價俱升，台灣房屋仲介袁谷群指出：「除了換屋市場強勁，首購市場也因新青安政策提高小資族月還款能力，進一步推升買家對房價的接受度，也讓許多屋主開價心態都走高，而成屋社區創價也不僅限於11期重劃區，北屯四期、機捷重劃區等也都有相同現象。」

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