陳炳辰／「民眾買房像買菜」　房市熱！賴清德就任聚焦2件事

▲今年在低首付、新青安、股市紅盤、地震換屋等因素帶動下，房市表現熱。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

今年建商完全擺脫各項房市調控陰霾，在低首付、新青安、股市紅盤、地震換屋等因素帶動下，房市表現熱，民眾買房當買菜。但即便如此，預估賴清德520就職演說也不至於出現打房、抑制房價等言論，新政府在房市方面的重點應在社宅與都更上。

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在走完2021年的房地合一稅2.0與預售屋實價揭露、2022年有央行連續升息，2023年《平均地權條例》新制上路後，觀察今年建商完全擺脫各項房市調控陰霾，推案量也出現增加。

揮別眾多不確定性，今年房市買氣因低首付行銷奏效，新青安也助攻市場信心，加上當前市場資金因股市紅盤而豐沛，還有地震因素讓新屋產品討到便宜，民眾買房當買菜。

▲當前房市熱，民眾買房當買菜。（示意圖／記者張雅雲攝）

面對當前頗熱的房市，新政府的態度是什麼？事實上，市場高度關注520新任總統賴清德就職演說，這代表的是新政府的態度，就房市的角度而言，估計不會有打房、抑制房價、稱房市過熱等言論，雖還是會提及居住正義話題，但會以積極興建社宅包裝，新政府的態度不會對當前房市造成影響。

此外，由於先前花蓮發生7.2大地震，全台各地都傳出災情，都更關注度與急迫性上升，這短短1個多月以來，政府其實就已有動作，日前內政部通過《都市更新條例》修正草案，擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地也可適用。

所以，預期賴清德520就職演說也會以人民居住安全、改善城市市容的角度，加以強調都更、改建方向，而這樣的態度立場對房市來說，也不會是壞事。

不過，雖然當前房市反應佳，但未來可能還是會有危機。觀察現在雖然推案量增加，但許多建商仍抱持不急著推案的心態，若市場持續供不應求，將使價格繼續走揚。

而現在房市最大的支撐之一是「低首付、新青安」，也就是若價格繼續高漲，使得連小宅總價都成為消費者負擔，市場就可能修正。再者，雖然預估當前新政府不會祭出什麼打房手段，但若價格持續上漲，也可能會有新一輪的信用管制調控。

►陳炳辰小檔案

現職：《住展》雜誌發言人

經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

學歷：台北大學社會學研究所

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