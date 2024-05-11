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不是熱水器！台電曝「2吃電怪獸」在夏天快關掉：比冰箱還耗電

 ▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲近來天氣越來越炎熱。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

今年4月起調漲電價，不少民眾擔心荷包大出血，因此相當關心如何省電費。台電電力粉絲團就提醒，有些「不夠擅涼的家電」應該要關起來了，因為在炎炎夏日之際，它們可能會變成「吃電小怪獸」，如果沒有及時關掉，恐耗掉不少不必要的電。

臉書粉專「台電電力粉絲團」在臉書表示，現在天氣越來越熱，即將迎接炎熱的夏季，這時要注意，家裡有些家電已經不需要再持續加熱，只會變成默默耗電的「吃電小怪獸」，因此要趕快調整家電設定。

第一個要注意的是「免治馬桶」，台電表示，暖座功能在冬天確實可以給我們帶來溫暖，但在炎熱的夏天，這項功能就可以關閉了，如此一來就可以省下一些電力。

第二個是老舊的電熱水瓶，台電提醒，如果家裡還在使用老舊的電熱水瓶，那麼可能需要考慮一下更換了，因為它需要整天維持保溫狀態，一天的耗電量可能比冰箱還多。由於夏天喝熱水的頻率會降低，因此可改用快熱壺及保溫瓶取代。

▪️快煮壺:需要時才用電煮水
▪️保溫瓶:水煮沸後裝入保溫瓶 不插電保溫

台電表示，只要小小的改變，就可以讓家裡的吃電怪獸不再偷偷吃掉電力，「該是時候調整設定及用電習慣囉」。

關鍵字：省電台電節能夏天家電

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