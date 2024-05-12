廢墟透天3200萬「屋主不一定要賣」　驚呆全場！當地人說話了

▲廢墟風格的透天厝，要賣3200萬。（圖／翻攝恆春售、租屋分享平台）



網搜小組／劉維榛報導

「恆春透天這樣3200萬，值得嗎？」一名網友表示，最近臉書跳出一間恆春透天厝要賣，108坪要賣3200萬，而且屋主只是「有意出售」，目前屋子沒有蓋好，且鋼筋裸露、只有紅牆，引來一票網友看傻「廢墟這麼的，貴到靠北」、「買到撞到」；但有在地人直呼，附近生活機能真的頗佳。

一名網友在PTT表示，滑到臉書《恆春售、租屋分享平台》時，看到一間通風良好的透天厝，108坪開價3200萬元，附近生活機能多元，有超商、超市、學區、麥當勞等，還強調「屋主有意釋出」，也就說，屋主不一定想賣。

對此，原PO感到納悶直呼，「地點在恆春，一坪要快30萬，作者說生活機能非常好，大家覺得如何呢？」

底下網友熱議，「等台積電過去就賺翻了」、「多打一個零」、「地坪100坪在台北能蓋大樓了」、「地坪破百的方正建地，在哪都不可能便宜」、「也太棒了吧，露天別墅」、「3000萬買土地，還是建地」、「那是2021的價錢，現在可能要6400萬惹」、「這間採光真的頂天」。

有當地人回應，「恆春人路過，房子的左邊出去路口有85度C，外面就全聯和小學，還有加油站，真的機能很好」。

實際找到原文，許多網友也紛紛嚇傻回應，「廢墟這麼的，貴到靠北」、「連恆春都炒作一坪30？別鬧了」、「哇～是天價」、「看來是戰損風，最近房市火熱，這類風格挺流行呀」、「買到撞到」。