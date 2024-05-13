少子化衝擊房市？房地產收藏家點名「3城市」：最適合置產

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

少子化嚴峻，不少人認為總有一天台灣房地產會崩盤。一名「房地產收藏家」發文分享自己的看法，認同台灣確實進入少子化時代，但不是每個縣市都在少子化，一部分縣市不但人口沒減少，甚至快速增加中，如果要選適合的地方置產，他一定選「3城市」，話題引發熱論。

粉專「永恆的價值-桃竹房市筆記」由一位房地產收藏家經營，他12日發文，「太多人說少子化會讓台灣房地產崩盤！我來說說我的看法。」認同台灣確實進入少子化時代，但不是每個縣市都在少子化，「一部分縣市不但人口沒有減少，還在快速增加中。」

他指出，這些縣市不但能提供高薪的工作（比如半導體產業），還有諸如醫療、教育、治安、市容等優質的生活機能，房價自然水漲船高。因此，他認為未來台灣的房市極有可能「兩極化」，貴者越貴、便宜者越便宜，「大量青壯人口將從『弱經濟縣市』移轉到『強經濟縣市』」，資金與人口也會因此移轉。

他指出，現在房市很熱，但不代表所有的房子都有長期投資價值，而他買房投資的心得就是，「不要買人口在淨流出的地區」，因為現在買了，很可能10年後找不到有人願意接手，而且人口快速流出的縣市，未來難免可能出現鄉鎮降格、學校裁撤、公共建設老化無預算維修等問題，「這又會再加速人口外移。」

最後，如果讓他選擇適合的地方置產，他一定選「林口、桃園、新竹」這三個城市。實際上，觀察實價預售價格，七都房價表現與人口少子化趨勢脫鉤，各縣市至少都有3成以上的房價漲幅。其中，新竹市、台中市、台南市漲幅皆達1倍以上，尤以台中房價成長1.4倍漲幅最高。

另外，台北市2013年以來幼年人口減少近2成，跌幅為七都最高，新案房價卻僅成長約3成，漲幅為各六都與新竹縣市中最低，顯示台北市人口少子化最嚴重，房價表現也相對遜色不少。