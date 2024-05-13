恆春廢墟風透天「鋼筋外露」賣3200萬！房仲也認：還在找有緣人

▲恆春廢墟風透天開價3200萬。（圖／翻攝恆春售、租屋分享平台）



記者朱祖儀／綜合報導

近來屏東恆春一棟透天厝掀起討論，因為該處看起來是「廢墟風格」，整棟房子鋼筋裸露，牆壁也被挖空，完全沒辦法住人，可是卻開價3200萬，讓眾人相當吃驚，「確定沒有多打一個0？」對此，委售的房仲出面回應，坦言價格確實不便宜，買賣東西需要找有緣人。

近日一名網友在PTT發文表示，滑臉書時看到一間108坪透天厝開價3200萬元，位在恆春西門路，附近生活機能多元，「鄰近便利商店，全聯、85度C、學區、麥當勞、生活機能好」。不過實際屋況卻讓人不敢恭維，因為照片中看到，整間房子多面牆壁被挖空，水泥也遭破壞，露出裡面的紅磚，甚至鋼筋外露，根本沒辦法住人，如果出手恐怕還要砸重金重新整理。

不少人看傻表示，「敘利亞戰爭風」、「恆春這種價錢～呵呵」、「是不是多打一個0？」「真正實現白手起家」、「哇，台積電也要進駐恆春了嗎」、「恆春一坪30萬？？確定欸」、「廢墟還貴到靠北」。

實際上，這個物件3年前就在臉書社團「恆春【租、售屋】分享平台」求售，但如今仍在等待有緣人，據《三立新聞網》報導，委售的房仲也坦言，這間透天厝價格不便宜，「一坪要接近30萬，以我們這邊行情的話，是有貴那麼一點」，不過也認為，買賣東西就是找有緣人。