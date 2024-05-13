海悅Q1獲利大爆發　EPS飆出7.93元





▲代銷龍頭海悅（2348）Q1獲利大爆發，每股純益（EPS）高達7.93元。（圖為海悅總經理王俊傑／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

代銷龍頭海悅（2348）Q1獲利大爆發，每股純益（EPS）高達7.93元，單季賺贏去年超過5成獲利。海悅表示，代銷業務成長強勁有3大原因，其中包括新青安支持自住房市，剛性需求買氣顯現，房市氛圍正向。

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海悅Q1營收22.8億元，年增252.75％；稅後淨利9.19億元，年增高達2775.35％，每股純益（EPS）高達7.93元，遠高於去年同期的0.26元，單季賺贏去年超過5成獲利，相當驚人。

營建股大漲一番後，上週出現明顯修正，今日營建指數打到月線後反彈。而海悅股價今日走勢強勁，鎖住漲停221元，改寫歷史新高，成交量3275張。

海悅表示，Q1代銷業務成長強勁，主要有3大原因，首先是台灣經濟景氣逐步回升，金融投資市場資金穩定，加上新青安政策支持自住購屋需求，房市氛圍正向且剛性買盤需求顯現。

第二，台積電規劃設廠，受惠就業人口紅利，區域房市自住需求提升。第三，台灣房市進入房價新平衡時期，建商開價符合消費者預期房價期許，對於房市交易仍具有成交機會。

此外，海悅Q1認列投資大華建設、皇普建設私募普通股的投資評價利益，貢獻海悅轉投資效益顯現，得業外其他利益為2.55億元，推升單季獲利表現。

進一步分析結構，海悅Q1代銷收入16.44億元、營建收入6.34億元，合併營收22.8億元。而稅後淨利9.19億元，其中包括上述2.55億元，也就是說，獲利來源最大宗基本上還是代銷收入。

展望後市，海悅全台總計逾千億代銷儲備案量中，百億級的大型代銷建案逐漸於市場公開銷售，Ｑ2業績來源無虞。

法人表示，海悅Q1代銷收入大增，有部分是去年的遞延業績，較高比例擠Q1，此外今年還有轉投資的南港「擎天森林」完工入帳，估貢獻EPS約1.5元，另台中北屯「南悅豐映」也有望在今年認列，明年則陸續有自建案完工，營運中長期樂觀。

▲愛山林（2540）Q1也繳出不錯的成績，EPS1.53元，大幅優於去年同期0.52元。（圖為愛山林董座祝文宇／記者項瀚攝）

同為代銷雙雄的愛山林（2540）Q1也繳出不錯的成績，營收達23.29億元，較去年同期增加55.3%；稅後純益約達6億元，較去年同期1.38億元大增3.3倍，EPS則為1.53元，大幅優於去年同期0.52元。

愛山林除了代銷案滿檔，今年預計有3場自建案完工認列，包括板橋「帝景3號」、「帝景5號」以及屏東「花園帝景」，總銷近60億元。

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