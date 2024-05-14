師大「蘿蔔絲餅達人」10坪店鍍金　每坪207萬賣出

▲師大排隊名店「蘿蔔絲餅達人」店面以2200萬元交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

師大排隊名店「蘿蔔絲餅達人」店面以2200萬元交易，只有10坪，單價破200萬元。在地房仲表示，該區2樓以上公寓單價達百萬行情，再考量到租金收益穩定、精華地段都更潛力，本次店面以200萬元成交實在不貴。

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師大商圈「温州街蘿蔔絲餅達人」是知名排隊名店，擁近50年歷史，位於和平東路上，最新實價揭露10.6坪店面以2200萬元交易，換算單價達207萬元。經查謄本，買方為在地自然人。

記者實地走訪，店家在平日下午仍出現排隊人潮，生意相當好，以招牌的蘿蔔絲餅每個35元來看，本次店面交易相當62.8萬個。店員說：「不清楚店面賣掉的事情，我們是租的。」

▲「蘿蔔絲餅達人」靠近師大夜市，人潮效益高。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示，「温州街蘿蔔絲餅達人」靠近師大夜市，人潮效益高，又是排隊名店，繳租狀況勢必穩定，一來有租金收益，二來更是佈局土地價值，吸引買方目光。

江建欣表示，該物件座落商業區，容積率高，未來若像斜對面的「和平大苑」成功都更，價值相當可觀。他說：「就目前的購入價格來看，真的不貴，這區2樓以上公寓單價都要百萬了。」

另外，從租金收益來看，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，該店面雖過去無實價揭露，但以行情推估，小坪數店面每坪抓5000元，也就是每月5萬元左右，回推投報率約2.7%，符合市場認知標準。

葉沛堯說，雖然實體街邊店式微，租金與售價都出現明顯修正，但小坪數店面仍相對吃香，畢竟總價低，不論是找租客、還是投報表現可能都會好一些，若又搭配精華地段的都更效益，自然吸引置產型客戶出手。

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