房價「鎮比市還貴」　草屯大樓價3年漲38%

▲受中區買盤外溢帶動，房價直線上揚，南投也出現「鎮比市還貴」的房市奇景。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南投縣草屯鎮位於台中、彰化、南投交通樞紐，擁有俗稱「草屯環」的7個交流道口，四通八達的交通，距離台中市又近，近年來受中區買盤外溢帶動，房價直線上揚，南投也出現「鎮比市還貴」的房市奇景。

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「草屯環」是由草屯、東草屯、舊正交、中頭新豐、中投碧興、八卦山隧道、中興組成，南投縣近年來受中區買盤外溢帶動，房價直線上揚，房仲業者統計，近3年來草屯鎮的住宅成交價格，電梯大樓從18.8萬元上揚到25.9萬元，漲幅達37.8%，華廈單價自15.9萬元漲至21萬元，漲幅達32.1%，漲幅都超過3成。

▲近3年來草屯鎮大樓華廈案漲幅都超過3成。

根據《樂居》統計資料顯示，目前草屯鎮大樓房價近1年成交平均單價落在23萬元，而南投市大樓房價近1年成交平均單價落在22萬元，形成鎮比市房價還高的現象。



對此，中信房屋草屯中興加盟店店長劉俊溢表示：「台中房價不斷走高，草屯距離台中開車只要半小時，又擁有貫穿台中、彰化、南投的多個交流道，加上價格遠比台中實惠，吸引不少人在此置產。」

目前草屯鎮產品為透天厝與電梯大樓為主，7年內的3房的電梯大樓千萬以內即可入手，也在新青安房貸的助攻之下，吸引不少首購族群出手買房。

▲南投縣近年來受中區買盤外溢帶動，交通建設房價直線上揚。（圖／記者陳筱惠攝）



劉俊溢補充：「如屋齡6年的『太子郡』剛推出的時候，1坪才18萬元，當時已經是地區的高價，但目前實登已經有36萬元的紀錄。另一棟位於新富路的『富宇上景』，也是剛推出的時候1坪18萬元，現在也來到1坪32~34萬元。」

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析：「草屯鎮、南投市兩地人口都差不多，約莫落在9.6萬人，即便都屬於人口外流嚴重區域，草屯鎮卻因為周邊享有南崗工業區、中科中興園區的就業人口拉抬，加上大型建商推案改變了草屯人原先偏好透天厝的購屋習慣，總價在1100萬元內的物件，對於年輕購屋族來說仍是有著一定的吸引力」。

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