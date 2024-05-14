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本來在外租屋！想搬回家「媽媽要收錢」　網安慰：當孝親費

▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay）

▲原PO目前在外面租屋。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

住在家裡，會不會給爸媽錢呢？一名女網友發文表示，她已經在外租屋2年，日前對媽媽開玩笑，說她要搬回家住，結果對方就反問她要給多少錢？讓她覺得有點難過。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「回家住要付錢」為標題發文，提到她已經在外租屋2年，假日偶爾會回家。日前她對媽媽開玩笑，說要搬回家住，結果對方卻反問她，伙食費要給多少錢？原PO坦言，她其實本來真有打算回家住，也明白使用者付費，但聽到媽媽先這麼開口，還是覺得有點難過。

原PO也說，她現在都還沒有真的回家，結果媽媽就這麼說了，有人能理解她的感受嗎？聽到那句話的當下，她真的覺得自己還是繼續在外租屋好了。

▲▼雅房,租屋,房間。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文曝光後，底下有網友表示，「懂你心情，該給的你不會欠，但是家人那麼計較會讓人有點嚇到」、「我覺得住家裡還要給錢的話，真的不如繼續外面租房子住算了，還比較自由」、「懂，我大學快畢業的時候，我媽就開始問我：之後要給我多少錢？都還沒找到工作」。

也有網友回應，「長大的代價。付費是好的，算是孝親費吧，現在長大了，換我們出力了」、「理解你的意思，但其實很合理」、「我長大住自己家也有付唷，就當給他們的孝親費」、「吃飯真的是一筆開銷，而且不是算房租是算吃飯」。

關鍵字：租屋住家裡Dcard

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