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2房不到17坪！他想客變「改掉2衛」一片都搖頭　內行曝：虧2次

▲▼看房,房仲,代銷,新成屋,預售屋,買房,租屋,房東,租金,房租,小坪數,兩房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在小坪數當道，空間相當有限，不少人會希望客變改動格局，創造更多空間。就有網友看了一個兩房兩衛的預售案，發現因為房子設計成兩衛的關係，導致主臥空間較小，考慮客變時要改成一衛。不過原PO想法一出，大票人紛紛開勸，「千萬別改*N次」、「不要改，真心。」

有網友在PTT的home-sale板請益「預售屋兩房兩衛是否該客變為一衛？」文中表示，他最近看了一個預售屋，含陽台坪數為16.7坪。因為兩衛的關係，主臥室的空間較小，但之後暫時只有2人要住，便考慮客變時改成一衛，「建議這樣做嗎？如果改一衛，會不會對之後出售造成很不利的影響呢？」

看到貼文後，多數人馬上搖頭，「良心建議至少要1.5衛」、「可以留著當儲藏室，買個架子可以疊非常多東西」、「就算一人住，有客人來過夜，只有一衛也不方便，建議不要改」、「留著吧，浴室當儲藏室也很常見」、「你的人數和坪數略小，也許改1.5也不錯！」

還有人表示，「現在就是住兩房兩衛，室內17坪左右，真心覺得兩衛浴超讚」、「衛浴最貴，改掉變房間，料錢虧，賣房又再虧一次。要改衛浴，不如一開始就別買這間，2小房2衛屌打2大房1衛」、「自住不賣再改，未來有可能賣千萬別改，衛浴改回來非常貴。」

也有網友認為，「還好吧，出售主要是看地點值錢嗎，格局都是小問題」、「常常有人問改一衛，又怕不好轉手，那這麼多人想改一衛，不就是市場也是有這個需求嗎…問就是考慮自己的需求就好，只有自己知道適合自身的需求」、「我2人自住1.5改1啦！多個更衣儲藏室還是爽。不過之前社群投票，客觀來說是3:2，各有市場。」

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關鍵字：預售屋格局衛浴主臥兩衛2衛小坪數PTT

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