怕油煙味不推「開放式廚房」？過來人搖頭曝關鍵：沒什麼困擾

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人嚮往明亮有質感的開放式廚房、中島，台灣近幾年也流行起這種設計。就有網友表示，最近看格局時發現，很多廚房都是單獨隔一個空間，猜想應該是為了讓油煙不要飄散在屋內。他個人則喜好開放式廚房，做好菜後轉身就可以放在餐桌上，或改做成中島，希望有買房的學長姐能分享心得，引發話題。

有網友在PTT的home-sale板請益「廚房開放式？」文中表示，最近看格局的時候，發現很多廚房格局都是單獨隔一個空間出來，「但個人喜好開放式廚房，轉身可以直接放在餐桌上或改做成中島。」不過，他接著又發問，「開放廚房是不是容易有油煙？有買房的學長姐能分享？」

看到貼文後，就有網友秒點頭，「是～必定有很大的油煙～抽油煙機根本不夠」、「有門的都有油煙了，何況開放式」、「我煮個咖啡，味道會飄到客、餐廳都咖啡味，看你能不能接受在客廳也聞到食物的味道」、「燉湯、飯麵之類沒問題，常煎炸不太建議。」

不過，多數過來人認為，通常做開放式廚房的人，都已經知道會有這些狀況，所以會想辦法避免，「看烹飪習慣，我家是開放廚房，我一天幾乎三餐都煮，沒什麼油煙的困擾，煎牛排確實會有很重的味道，所以牛排我就改用氣炸鍋」、「我是開放式廚房，偶爾煎牛排，一周煮3～4次，但我有裝新風並建置vaf，煮飯時我是覺得味道散很快。」

還有網友分享，「維持美好開放式廚房的訣竅，一、抽油煙機要選威猛型。二、少用大火寬油烹飪法。三、不要常常開伙，偶爾煮一下，滿足女主人擁有開放廚房的夢想就好。」「通風好的房子沒差，開放式照樣煎牛排，通風差的話當我沒說」、「大部分開放廚房有味道，主要是裝太高，其次才是抽油煙機不夠力。」