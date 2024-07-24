妹子苦惱「存款+百萬遺產用途」：要買房還投資？　過來人給建議

▲原PO表示，之後有一筆錢可以運用，正在思考要買房還是投資。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

有一筆錢可以運用，你會選擇投資還是買房呢？日前就有一名女網友表示，本身有一些存款，加上不久後會拿到數百萬的遺產，因此在思考這筆錢的用處，「要拿去買房，還是投資股票？」貼文曝光後，網友一致建議先好好投資。

原PO在Dcard以「要買房還是繼續住家裡」為題發文表示，本身是新北人在台北工作，年薪90萬左右，目前有一點存款，預計之後還會拿到一筆數百萬的遺產，加起來可以湊個頭期，因此在思考這筆錢的用途，「要拿去買房，還是繼續住家裡，然後投資股票？」

她指出，雖然和家人同住會有摩擦，但至少可以省下一些花費，「可是又想說，現在不買怕以後飛上去回不來，而且也想要有自己的空間。」她這幾天邊思考邊看建案，若要買捷運能到的，可能就只買得起淡水，但想到要花1個半小時通勤就有點退縮，「如果是你們會怎麼選呢？」

對此，不少網友紛紛給出意見，「絕對住家裡」、「妳可能只買得起套房」、「股票吧，後續貸款妳的薪水也繳不起」、「建議先拿去投ETF，光股息就可以有好幾萬塊了，至於家人就忍一時風平浪靜吧，錢才是最重要的」、「如果不能WFH，不建議買離工作地太遠的，真的累」。

也有過來人表示，之前也有相同的煩惱，建議可以先學習投資，若想住外面也能先租房，「投資，然後搬出去租房子」、「我之前也有一樣的煩惱，我覺得可以先學習投資～然後家裡摩擦的問題，可以租屋，也看看什麼區域是妳喜歡的」。