賓士業務存不到錢「跳行1職業」　40歲低薪2萬大逆轉！娶妻又買房

▲存不到錢的大哥，跳到房地產後，如今結婚生孩還購屋。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「最重要的是大腦跟內涵！」網紅作家黃大米分享勵志故事，一名原本是賓士業務的大哥，光是靠續保就有穩定收入的他，卻忽然跳到房地產，而且當時薪水只有2萬，如今已經結婚生孩還買房，逆轉人生曝光後，讓黃大米秒懂直呼「在某個產業發現自己都存不住錢時，可能也要思考是否在顧及面子上的花費太多！」

黃大米在粉專透露，認識一名房貸產代銷公司的主管，該位大哥以前對方是賓士業務，客源與業績相當穩定，「套句他的說法：我每年光靠客戶續保，就有得吃了。」既然這份工作這麼穩，為何對方突然跳到房地產？

大哥直白回應，「賣車的時候，存不到錢。」為了維持場面與行頭，他得買名牌加持身價，還有走在時尚的尖端，「每個月都去買雜誌了解現在最新的名牌產品，才能在客人走進店裡面後，跟他聊手錶、包包啊。」

聞言，黃大米秒懂大哥內心的痛點，「我懂，因為你需要這些行頭，才能覺得自己跟他們是同一階級的人，才能聊天，但你要這麼辛苦去買這些名牌，就代表你跟他們不是同一個階級的人，但你這種心情我懂。」

話鋒一轉，黃大米回想以前當記者時，明明只賺3萬仍要買名牌，自以為這樣比較體面，比較能跟受訪者聊得來，「卻忽略了聊不聊得來，最重要的是大腦跟內涵，至於外表，真的簡單乾淨清爽就可以！」

靠名牌包硬撐起來的外在模樣，讓黃大米直言，「只是看出我有多玻璃心跟多沒自信，也因為這些置裝跟為了維持體面的消費，當記者時期我也真的很難存到錢。」

話題轉回來，黃大米也好奇大哥轉到房地產的原因。對方說，賣車因緣際會之下認識建商老闆，看他做得不錯，於是主動詢問願不願意跳槽試試看。

事實上，大哥當時薪水只有2萬多，他表示，第一間房子只花了5分鐘就買下來，因為他的老闆告訴他，「你都已經40歲了，還沒買房子？誰敢嫁給你。」因為這句話讓大哥有超展開的人生，現在不僅有了房子，也結婚生子了，這份工作還讓他有時間陪小孩一起成長。

對此，黃大米也感動總結，「職業對我們的影響真的很大，它不僅影響到我們的收入甚至還有消費，以及價值觀，因此如果你在某個產業發現自己都存不住錢時，可能也要思考是否在顧及面子上的花費太多，反倒讓你顧不了裡子跟銀子。」

底下網友熱議，「裡子比面子重要」、「身邊要有好氣場的老闆」、「有聽過汽車業代一樣的說法，個人投資在工作上很多，就存不到錢」、「先理債再理財，不要打腫臉充胖子」、「客人根本知道你是賣車的，是不是同一等級，不是行頭裝得出來，而且賣的車愈高級，客人愈看得出來」。

有房仲在留言串自曝，「我也在房地產相關產業，我跟太太在過去這幾年有看到不錯，便宜，缺錢的房子就趕快買，目前已經有5間，如果我不是在這行業我不懂，就不會決定的那麼快，也就會買不到，所以你待在什麼行業別真的很重要」。