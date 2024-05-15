房市小宅化「不是很健康」　代銷大老籲：放寬高價宅限貸令

▲戴嘉聖喊話政府，應放寬高價宅限貸的認定標準。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「房市掀起小宅風，坪數不斷往小做，其實不是很健康。」中華民國不動產代銷全聯會理事長戴嘉聖表示，高價宅限貸令阻礙中大坪數的剛性需求，變成有錢人不願意買、預算有限的人買不起，呼籲政府應放寬這10年前制定的高價宅認定標準。

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中華民國不動產代銷全聯會理事長戴嘉聖表示，房市掀起小宅風，坪數不斷往小做，其實不是很健康，「市場上各類型的客戶都有，除了需要小坪數的買方，還有像三代同堂這種需要中大坪數的剛性需求。」

戴嘉聖分享：「我認識高雄一位客戶，非常有錢，去看『遠雄THE ONE』總價1億元，但還是買不下去，因為高價宅限貸令，頭期款需準備6000多萬元，加上裝潢一口氣就得拿出1億元現金，覺得這樣的資金量放到其他投資，可以賺很多錢。」

事實上，目前高價宅限貸是針對台北市7000萬元、新北市6000萬元、其他地區4000萬元的住宅，限制其購置貸款額度不得超過5成。戴嘉聖說：「這讓有錢人不願意買，讓資金有限的人買不起，呼籲政府應放寬認定標準。」

戴嘉聖進一步表示，以新成屋近5年平均房價為例，台北市漲幅37%、新北市漲幅47%、台中市漲幅87%、高雄市漲幅66%，「而認定標準已10年未配合房市狀況調整，影響換屋族購屋權益，被迫放棄換屋規劃，連帶影響規劃生育之意願。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，這10年來房價漲幅明顯，各縣市高價宅認定標準都有上調空間，其中以台中最應該調，該縣市房價漲高，房價逐漸向新北化，但高價宅認定標準卻與高雄、台南一樣。

▲年輕人對買房不得不消極，同時也延伸出前述少子化、不婚等許多社會現象。（示意圖／記者項瀚攝）

戴嘉聖也提到，在通膨、結婚分戶、養兒育女的現實夾擊下，年輕人對買房不得不消極，同時也延伸出前述少子化、不婚等許多社會現象，而高房價被認為是造成年輕人不願生育的主因之一，高房價元兇更直指建商和代銷業者，真是莫須有之罪。」

戴嘉聖說，台灣少子化、生育率低，教養成本過高是主因之一，「政府對此雖祭出育兒津貼、增設公托等相關補助政策，若能再加大力道與廣度，必有一定效果，至於房價近年因土地取得及營造成本的增加而墊高，是不爭的事實，政府目標不應是採取各項抑制手段，而應著眼如何讓年輕人能有房子住。」

戴嘉聖建議，所以針對有自住需求、又有工作能務實支付每月貸款但自備款不足的年輕人，期盼政府能納入修訂購屋貸款優惠政策考量。

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