「洗澡1神物」滑到排水孔！卡住1個月　他驚呆：蟑螂變少了

▲小強讓人懼怕。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

無所不在的小強，到底該怎消滅？一名網友透露，肥皂滑到排水孔卡住，想夾出來反而越陷越深，讓他跟媽媽超傻眼，但神奇的是，「那個月我家的蟑螂明顯的少了！」文章曝光後，底下網友驚呼「蟑螂減少，你發現了很了不起的用途耶」；還有人說，「洗碗精混水放噴瓶內，看到蟑螂就噴下去，效果非常好！」

一名網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》印象深刻表示，讀國中時，回家都被媽媽趕去洗澡，同時順便把衣服洗一洗，某天浴室冒出一塊水晶肥皂，「很大一塊，我洗一洗，肥皂竟然滑走了！」

原PO眼睜睜看著它滑進排水孔，當場大叫「完了」，媽媽得知後，就拿筷子要把肥皂夾去來，結果越卡越深，「我深深地自責，擔心會堵住水管。」所幸媽媽沒有苛責，雙手一攤回應「就等它化掉吧。」

過了一個月，肥皂化掉了，原PO還發現神奇的妙用，「那個月我家的蟑螂明顯的少了」，讓原PO至今感到不可思議。

事實上，這是2023年的舊文，又被網友挖出來討論，「蟑螂的肚子的確碰到肥皂水會溶解喔，廁所我都備一瓶肥皂水噴霧殺蟑用，排水孔下面也加一層網子隔著，至少大強不會爬上來」、「蟑螂減少，你發現了很了不起的用途耶」、「蟑螂變少有厲害到」、「看到蟑螂眼睛都亮了起來」。

有內行直呼，「所有界面活性劑都可以阻止蟑螂。 不只是肥皂，洗碗精，洗衣精，洗髮乳，沐浴乳都可以， 稀釋之後倒在排水管周圍，蟑螂就不會靠近」。有也人分享滅蟑撇步，「洗碗精混水放噴瓶內，看到蟑螂就噴下去，效果非常好，也不用擔心蟑螂噴劑影響身體健康」。

除了水晶肥皂，有網友也大推水煙殺蟲劑，效果好到讓她直呼「把整個家族都殺了」，可以堆滿1/3畚斗。值得注意的是，「水煙真的很猛，但使用後，家裡東西都要擦洗一遍」。

過去也有化工博士謝玠揚指出，小蘇打粉與糖以1：1等比例混合，混合後灑在家中蟑螂出沒的地方，鹼性的小蘇打進入蟑螂酸性的消化道後，就能使蟑螂慢慢死去，「這的確是有效的！」

關於上述提到的，界面活性劑部分，謝玠揚說，這個方法有個小缺點，就是要對著腹部噴才最有效。

最後還有天然香氣除蟑法，將小黃瓜皮、月桂樹或菊花瓣加酒精混合，靜置待酒精變色，在蟑螂出沒的地方灑一遍，能有驅蟑的效果。謝玠揚解釋，這跟把「橘子、檸檬、柚子皮」風乾後，會散發出特有的香味，蟑螂不愛這個味道，可達到驅蟑效果。