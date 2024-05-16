新竹空虛到只有科技業？老司機曝1處更值錢：若癱瘓竹科產值少1％

▲網友抱怨新竹除了科學園區外，缺乏其他娛樂與產業發展。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

許多人想到新竹大多刻板印象都是科學園區和科技新貴。然而，最近有一位網友在網上發文吐槽，認為新竹除了科技產業之外，其他行業並未興起。他感慨道，與充滿娛樂生活的台北相比，新竹的差距顯而易見，直言難道沒有人發現新竹除了科技業之外，其他什麼都沒有嗎？

該名網友在PTT以「沒人發現新竹空虛到只有科技業而已嗎！」為題發文，表示新竹在「食衣住行育樂」方面的發展非常弱，除了科技業，其他產業都停滯不前。他指出新竹缺乏藝術文化和金融產業，人們只能全心投入工作，拚命加班，連認識異性的機會都少之又少。每天的生活只剩工作與塞在車陣中往返公司與住家，回家後一天就結束了，這種單調的生活讓他感概：「和台北充滿娛樂的生活相比，根本就整個廢到笑啊。」

他還尖銳地批評新竹，除了科學園區外一無所有，「要是以後科技業沒落了，這個地方要如何生存發展啊？真是豈有此理。」

貼文一出，引起了熱烈討論，有人調侃道，「養生館最密集的縣市，讚讚讚」、「經國路要是癱瘓，竹科產值少1％」「經國路有一排性產業，比科技業值錢吧」、「新竹只需要便利商店+小吃部，還有徵信社」；還有人酸新竹出軌率超高，直言「還有工程師綠能事業啊，徵信社之類的」、「不是還有DNA鑑定中心嗎？」

也有網友表示贊同原PO觀點，認為新竹簡直就是文化沙漠，「新竹永遠都只有塞車，平日塞、假日塞」、「服務業在新竹根本無法活，直接引進外勞吧」、「新竹一直都是這樣，以前工作週末就是回台北」、「新竹真的超無聊，建設超破，街道也是」。

儘管被很多人酸文化沙漠，可是也有當地人為新竹辯護，「金融業除了台北，其他地方都嘛不怎麼樣」、「還好吧，文化是逐步在進步的，不覺得聚落已經在形成了嗎？新竹市周邊發展頗強」、「又要藝術又要金融，新竹是要變首都嗎？」「放心，科技業沒落全台灣完蛋，不會只有新竹的事」；更有人不以為然指出，「新竹其實有的東西比各位想像中多太多，只是確實多數住這裡的人不在乎，可悲！那些說新竹沒藝術文化的就是平常根本沒在關心和參與藝術文化的那些人」。

部分網友則觀察新竹房價上漲，看好房地產的前景，「他們看到房價有漲就會滿足了」、「房地產不是很強嗎？」「你是不是看新竹房地產業沒有？」「我親戚竹北賣3棟賺了3千萬，空虛嗎？」「他們看到房價有漲就會滿足了」；針對有些人認為新竹缺乏娛樂，也直白點出新竹生活步調現狀，「不重要吧，下班回家也8點了，根本不需要娛樂」。



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