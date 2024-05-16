台積電超狂U型反彈　高雄Q1買賣移轉棟數創2年新高

▲高雄買賣移轉棟數去年底開始回升，呈現了U型反轉，今年初創下2022年第一季以來最高的單季移轉紀錄。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「量先價行」被視為房地產的參考指標，根據高雄市地政局統計，2022~2023年間單季最低移轉量僅約8千餘棟，不過去年底開始回升就呈現U型反轉，今年初創下2022年第一季以來最高的單季移轉紀錄。信義房屋專家表示，之前遞延買氣將呈現在2024年。

《地產詹哥老實說》EP190／蛋黃中的蛋黃穩賺不賠？ 北市為例「1蛋白區反成增值潛力股」

根據高市地政局統計，高雄房市交易量自2022~2023年間罕見出現低檔，單季最低移轉量僅約8千餘棟，2024年第一季高雄市移轉棟數達1萬435棟，創下2022年以來單季最高紀錄。

信義房屋高三區協理周清源表示2021年房市交易爆出大量，主因是受到新冠肺炎疫情、國際貿易戰等因素，資金潮回流帶動，加上民眾預期通膨心理，又有台積電將進駐楠梓等話題，熱錢湧入不動產交易市場。

但2022~2023年，受政府升息、打炒房等政策，又讓房市進入修正期，連續2年移轉棟數下降，周清源預估，今年通膨議題會帶動遞延買氣，促使猶豫的購屋族上車。

▲高雄市近年每季買賣移轉棟數。（ETtoday製表）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年首季出現移轉量大增，主要有2大因素，一是近年來受台積電與科技產業等議題帶動，不少區域都吸引建商大幅推案，Q1的交屋潮挹注到不少移轉量。

此外，「新青安」貸款帶動，該方案所提供貸款上限為1000萬元，此金額恰巧能涵蓋高雄蛋白區2~3房含車位的新成屋、新古屋產品，因此大大刺激首購族群買房，進而讓首季高雄交易量出現爆量。

而今年第一季高雄市各行政區移轉棟數，苓雅區1367棟、楠梓區1204棟以及三民區1132棟居前三名，鼓山、鳳山則相繼居次。

住商不動產鳳山文山加盟店店東鄭啟峰分析，此波交易熱潮除集中苓雅、三民等傳統房市熱區外，在楠梓、鳳山等蛋白區也頗具熱度，這些地區新案價位僅約2~3字頭，頗具吸引力道，在總價市場極具競爭力，吸引年輕主力買盤青睞，也讓區域交易量大增。

《地產詹哥老實說》EP190／蛋黃中的蛋黃穩賺不賠？ 北市為例「1蛋白區反成增值潛力股」

信義房屋更多相關新聞