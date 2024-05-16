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8組人馬搶台糖楠梓土地　單坪衝94萬創新高價

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台糖公司16日舉辦楠梓區土地合建招標案，創楠梓區住4地價新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在高雄楠梓打造2奈米廠，帶動房市看漲。台糖公司16日舉辦楠梓區土地合建招標案，鄰近楠梓國小、楠梓火車站，底價為10.2億元，基地1818坪，最終鋭揚攜手泰郡以總價15.22億元購入，換算單坪約94萬元，創楠梓區住4地價新高，跌破高雄人眼鏡。

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台積電在高雄楠梓產業園區設置2奈米廠，可望帶動上中下游產業投資，也讓周邊房市再受矚目。

台糖此次釋出4筆楠梓區土地，位於楠梓路213巷，總開發面積達1818坪，採土地合建方式公開招標，投標底價為10.2億元，業內人士透露，該地底價高達10億元，仍競爭激烈，吸引共8組人馬搶標。

最後由鋭揚攜手泰郡以15.22億元得標、溢價49%，換算土地每坪單價約94萬元，創楠梓區住4土地有史以來新高價。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該區屬於楠梓站前商圈，生活機能發達，附近就是總量管制的楠梓國小。（圖／記者張雅雲攝）

銳揚建築團隊董事長林聰麟透露，看好台積電2025年即將量產，楠梓屬於直接受惠的第一圈，可帶動區域房市價量齊揚，全案預計將規劃2~3房大樓，戶數500戶左右，總銷約60億元，最快將在明年329檔期推出。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，該區屬於楠梓站前商圈，生活機能發達，基地附近就是總量管制的楠梓國小、楠梓國中，屬於楠梓市中心，吸引2大建商看好未來趨勢開高價搶進。

尤其站前商圈，因可建地不多，少有大面積土地成交，目前站前商圈新案均已完銷，成交價站穩3字頭。

而去年底高雄市地政局標售旁邊的82期重劃區惠民段，成交價約44萬元，以此次的成交單價94萬元來看，推估未來開案房價將挑戰4字頭。

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關鍵字：楠梓台積電高雄台糖地價新高

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