無經驗可「房仲真的好賺嗎？」　過來人曝經驗：不是買賣房子而已

▲房仲容易賺到錢嗎？（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

做房仲可以賺到錢嗎？近日有網友發文表示，她常看到徵才廣告，寫明房仲的薪水可以達5萬元，但為什麼很多人做著做著就離職了？有沒有房仲可以分享經驗？貼文曝光後，引發底下網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「做房仲真的能賺錢嗎」為標題發文，提到她時不時就會看到徵才廣告，說沒經驗也可以當房仲，會培訓、會有人帶，且一年內的起薪會有5萬元。她坦言，這樣的薪水真的很不錯，但為什麼有很多人做著做著就離職了呢？有沒有房仲可以分享經驗？

貼文曝光後，就有網友留言分享，「業務很看個人特質及能力，還有假設遇到低潮期能否有財力可以撐下去」、「房仲很吃個人特質，而且要很自律，因為沒底薪、沒人管你」、「在職房仲祕書。建議你可以先從祕書入手！我們店的祕書是可以兼著做業務，不會因為有底薪抽成變低」。

▲有網友透露，房仲「沒有什麼個人時間」。（示意圖／取自Pixabay）

也有網友點出房仲的辛苦之處，「做房仲完全沒有自己的生活」、「因為沒業績也就是沒有成交的時候，房仲就是高工時、低薪、休假少、壓力大的行業。通常都只會前幾個月給你底薪然後有人帶你，之後就要靠自己的實力了=無底薪、沒人帶」、「我也是一位房仲，基本上要很自律安排好每天的工作行程，有努力基本上都有機會，真的賺得到錢，只是缺點是真的很沒有生活品質，從早到晚都要接客戶電話，抗壓能力也要好」、「工時長、沒有什麼個人時間、抗壓性也要好，，需要非常自律，房仲不是只是買賣房子而已」。

此外，馨傳不動產智庫執行長何世昌過去也曾在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」直言，看到一個成功的仲介人員，他背後可能已有幾百千個學長、學弟被淘汰，「你說辛苦嘛，確實很不容易」，若要投入仲介業，就要有背負社會罵名、被職場淘汰、被客戶洗臉的決心，最後還存活下來的人才能享受到紅利。