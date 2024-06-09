才賣掉市區小宅換中古透天！人夫1原因後悔了：想賠錢留屋

▲原PO賣市區房換郊區透天。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者朱祖儀／綜合報導

近年來房價居高不下，因此買賣房子之前應該要做好評估。一名網友就說，先前賣了高雄市區的小房，換到郊區的中古透天，不過事後想到小孩的就學問題，就覺得很後悔，好奇應該怎麼調適心情？不少人都不以為意，表示「再買啊，現金不夠就買預售」、「學區沒這麼重要啦，有賺到錢比較要緊」。

原PO在PTT發文表示，前陣子把高雄市區的新小房賣掉，換成郊區中古透天，雖然少了通勤的時間，可是想到小孩未來的就學問題，就覺得應該還是要保留一間高雄市區的房子才對。

原PO也說，自從房子賣掉之後，每天都後悔萬分，也在想是不是應該要是不是要賠一成頭期款，努力把房子留下來，可是另一半不同意，加上該間房子本身抗性也很多。只是他賣掉起家厝的心情還是很複雜，尤其想到要被洗到外圍去，內心就很惶恐，不知道該怎麼辦。

▲原PO賣房後很後悔。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



文章曝光後，網友紛紛勸說「馬上買另一間回來不就好了」、「再一間+1，沒現金就預售」、「學區真的沒有這麼嚴重，市區撿一間老公寓或老套房就好了，一定比賠一成頭期划算的」、「一開始都會這樣，過一陣子你就會習慣了～然後累積資金繼續看房買房」、「花錢買回來就好了，錢能解決都不是問題」、「再買啊！現在市面推一堆超小宅」、「人生缺大空間跟學區就那幾年而已，大不了就租房或掛戶籍」。