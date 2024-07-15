控樓上鄰太吵！男提告求償10萬　還做「時段分貝標準」要求遵守

▲劉男被鄰居噪音吵到崩潰，因此提告求償10萬。（示意圖／pakutaso）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名劉姓男子控訴，樓上的徐姓鄰居自103年起不定時製造工具、拖拉桌椅、走動等噪音，經多次反映請求注意，但徐依然故我，劉男因此提出告訴，求償10萬元，並要求徐禁止再發出噪音，還自行制定分貝標準，要求晚間10點後至翌日早上7點間，不得超過全頻35分貝、低頻27分貝。新北地院法官審酌後，駁回劉男請求，判其敗訴。可上訴。

判決書指出，劉男為該社區6樓之2住戶，而被告徐姓鄰居則住在同棟7樓之2。劉男控訴，自103年起，徐鄰及故意以不定時頻率，以工具、 拉桌椅、走動等聲響，刻意製造超越一般人得以忍受之聲響，侵入他的房屋；劉遂以錄音設備於111年錄得持續對話聲、敲擊聲、機械運作聲等噪音。

劉男表示，曾多次請求徐鄰注意，並向社區管理員、總幹事反映，但均未獲改善，徐鄰依然故我，侵害他居住安寧人格法益，導致他精神上受有莫大痛苦，因此提告求償精神撫慰金10萬元，並請求徐鄰禁止再發出噪音，同時還規定徐鄰上午7時至晚上7時間，音量不得超過全頻55分貝、低頻32分貝；自晚間7時起至晚間10時止，不得超過全頻50分貝、低頻32分貝；自晚間10時起至翌日上午7時止，不得超過全頻35分貝、低頻27分貝。

對此，徐鄰則表示，劉男110年間即因噪音問題提出過告訴，但遭判決駁回在案，劉男此次再興訟，已違反一事不再理，應予駁回；徐也表示，他家中根本沒有機械運作，為避免糾紛，也已將家中得移動、可能發生聲響之家具做隔音處理，況且劉男提告事證均無法證明聲響是由徐家中發出、或已達不可忍受之重大程度，因此請求駁回。

法官審酌，劉男主張同一事實確實於110年間遭判決駁回確定在案，此次再度提起訴訟已違反一事不再理；且劉男提出之錄音證據並無法證明聲音來源就是徐鄰家中傳出，也無分貝數紀錄可佐證，難以就此認定徐鄰製造噪音屬實；再者，社區除劉男外，並無其他住戶反映徐有噪音行為，社區保全多次接獲劉男投訴後到場查看，亦未聽聞聲響，因此認定劉男請求無據，予以駁回。全案可上訴。