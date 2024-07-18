3千萬買18坪套房「不如住飯店？」　全場笑：租還比較能打

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房價狂漲，很多人迫於無奈只能買小坪數。就有網友好奇，與其在台北市買18坪套房，為何不乾脆住飯店，假設套房要近3千萬，如果住一晚2500元的飯店，大約可以住30年，還能省下房屋稅、地價稅、管理費，「買18坪台北市區建案的，幹嘛不去找間商旅花同樣錢住30年就好了？」話題引發討論。

有網友在PTT的home-sale板上發起閒聊「台北市買18坪的套房 為啥不乾脆住飯店？」文中表示，以北市18坪套房來估算，可能公設占6坪、陽台1坪，室內只剩下10坪，一坪算160萬，總價要2880萬。如果在北市市中心隨便找間商務旅館，室內有10坪的房間，一晚若算2500元，2880萬大概可以住飯店30年。

原PO接著說，「貸款利息不說，每年還省下一萬塊的房屋稅地價稅，加上每個月2000多塊管理費，還有免費公設、免費停車、免費早餐，重點是每天還有人幫你打掃」，與其花上千萬買18坪台北市區建案，為何不花同樣錢去找商旅住30年就好了。

看到貼文後，眾人紛紛搖頭笑天真，「商旅不是你的資產」、「飯店不只2500，End」、「平假日都2500，還在市中心，還不住爆」、「可是瑞凡，你的房子幾年後增值，價差可能讓你完全免租金欸」、「20年後就不是一天2500了」、「消費跟買資產是不一樣的啊，大哥」、「你講租房還比較能打。」

還有網友反問，「水電漲了，飯店不會跟著漲價嗎」、「住了30年商旅會變你的嗎？」「你只活30年？然後繳了30年飯店錢你剩下什麼？再來通膨，這30年飯店價格不會漲？」「漲到3500萬的時候你要在飯店裡哭嗎」、「你不會租套房每個禮拜找鐘點阿姨來打掃？」「一個月7萬五可以租什麼物件你知道嗎？2500一晚的飯店品質有相等？」