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存款250萬「8年級妹買房被阻」　友慫恿存股！全場傻：蹲一輩子

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO月薪8萬，還有250萬存款想買房。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

買房與存股，大家會怎麼選？一名八年女級生透露，身邊很多人都考慮買房，快要30歲的她，薪水有8萬還有250萬存款，因此也動念購屋，然而有網友認為「250萬透過錢滾錢可以買更好的房」，讓原PO非常猶豫。文章曝光後，全場認為買房才是王道，「朋友有買房嗎？如果房價漲到錢滾錢都追不上他負責嗎？」

一名女網友在Dcard表示，身上有存款250萬左右，月賺8萬元，「想說自己也快奔三了，身邊的人也都在考慮買房」，因此加深她購屋的念頭。

原PO陸續與友人聊起買房問題，結果友人建議她先存股才對，主張「250萬透過錢滾錢可以買更好的房」，因為在台北置產會有些吃力。對此，原PO求問房板達人看法，「我的狀況先存股再蹲一下會比較好嗎？」

底下網友一致選買房，「這俗稱朋友煞」、「買房吧，存股又比不上房子上漲速度」、「如果自住就先買，投資就再考慮，試算買房後，出租房價起碼要漲30%以上才不會賠錢（房仲費、代書費、每年房屋稅、保險、房地合一稅、家具家電）」、「這一蹲就是一輩子」、「朋友有買房嗎？如果房價漲到錢滾錢都追不上他負責嗎」、「8年前40萬/坪咬牙貸款買下，現在看隔壁鄰居50萬/坪賣出，覺得很值得」、「250萬錢滾錢，是要滾多快才追得上房價，一般人不是股神很難辦吧」。

還有網友曝血淋淋例子，「108年我朋友有存了一大筆錢，收入也不錯，當時他老家附近新的預售屋一坪35萬，他看完之後覺得太貴沒買。113年想買房，但家附近漲到一坪55萬，他根本買不下去，他跑去桃園看房，那邊一坪45萬也好貴...現在回頭看，永遠是你覺得貴的當下是最便宜的」。

關鍵字：買房存股頭期款存款

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