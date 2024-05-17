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林口指標大案！地標鉅獻「亞昕天匯30層擎天環景首席」共榮亞洲最大AI聚落

▲▼林口,亞昕天匯,AI+智慧園區,兆元榮景,高規格生活,亞昕建設。（圖／亞昕國際開發提供）

▲「亞昕天匯」、「亞昕森匯」基地街廓3D外觀示意圖。

房產中心／綜合報導

亞昕深耕林口，以建築實績自證實力，超越地王，更不只為王！眾所矚目的30年代表作－「亞昕森匯」推出後好評不斷，締造優質口碑，經過醞釀，接續推出「亞昕天匯」環景首席大案，在相鄰的基地，正文化二路軸心，亞洲最大AI產業聚落旁，以「雙面臨路角地」、「遼闊視野棟距」、「3000坪綠海環繞」等立地優勢，打造現階段區域最高30層擎天地標，勾勒住商共榮的美好生活情境，盡攬兆元榮景與全盛繁華，在未來大勢簇擁中，樹立不凡！

▲▼林口,亞昕天匯,AI+智慧園區,兆元榮景,高規格生活,亞昕建設。（圖／亞昕國際開發提供）

▲新北國際AI+智慧園區示意圖。

AI席捲世界　坐擁兆元榮景第一線
AI時代來臨！微軟股價在去年飆漲57%，主因為投資聊天機器人ChatGPT製造商OpenAI，從而在生成式人工智慧（AI）取得領先地位，市值超越蘋果，正式躍升2024全球第一大股票！全球AI市場爆發，仍需依賴台灣製造才能落地應用，林口站穩產業第一線，從「亞昕天匯」基地文化二路為起點，迎接最強8公里黃金廊道，新北國際AI+智慧園區、全球最大半導體廠ASML艾司摩爾車程約5分鐘、林口新創園區車程約3分鐘，盡攬兆元產值核心！

▲▼林口,亞昕天匯,AI+智慧園區,兆元榮景,高規格生活,亞昕建設。（圖／亞昕國際開發提供）

▲「亞昕天匯」基地位於正文化二路，坐擁林口繁華軸心。

正文化二路軸心　環景視野2-4房
此外，國際媒體園區、三井Outlet二期同樣近距離，區內更有中山路商圈、仁愛路商圈，步行10分鐘內享有7-11、爭鮮、星巴克、家樂福等店家；交通部分，不僅緊鄰接軌高速公路，林口A3計畫道路預計2025年完工，將紓解林口至八里的交通。「亞昕天匯」座落林口最精華所在，在高科技的商業中心，保有綠海與從容，集結豪宅大師團隊，規劃1至3樓為店舖、4至18樓為商辦、19樓為公設、20至30樓為住家，樹立百米擎天地標！

▲▼林口,亞昕天匯,AI+智慧園區,兆元榮景,高規格生活,亞昕建設。（圖／亞昕國際開發提供）

▲「亞昕天匯」擎天地標3D外觀示意圖，打造住商共榮。

住商共榮　難以複製的高規格生活
找到屬於家的歸屬感，除了舒適與自在，更有驕傲與滿足！ 「亞昕天匯」以高奢精品質感，圍塑19樓公設領域，打造空中咖啡廳＆交誼廳、親子藝文＆遊戲室，及天際健身房＆空中瑜珈室，更有可容納42人的大型影音播放廳等，滿足全齡在生活中，動與靜的豐富面向。回到家中，樓高20層以上，大視野、大棟距，定格最美無價窗景；戶戶嚴選德國LEICHT百年廚具搭配Rinnai二機、BOSCH洗碗機，衛浴採用日本Panasonic、德國hansgrohe、美國KOHLER三大品牌，此外還有日本YKK氣密窗、瑞典DURGO防疫系統等，以高規格創造至高享受！

☫ 接待會館｜林口區文化三路一段410號昕境廣場旁
☫ 禮賓專線｜02-2608-7777
☫ 瞭解更多｜https://reurl.cc/RvRjke

關鍵字：林口亞昕天匯AI+智慧園區兆元榮景高規格生活亞昕建設

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