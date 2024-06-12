買大樓突被屋主要求「付1費用」　她愣了！兩派吵翻：不要理

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

通常住在社區大樓都要繳納管理費，以支付大樓設施、電梯保養等費用。一名女網友透露，最近家人剛在台中買大樓，屋主卻說自己已經預繳管理費，要他們支付這筆費用，讓她質疑合理性，於是PO文詢問。文章曝光後掀起討論，有些人認為「不用理，照合約走就好」，但也有人認為應該支付。

原PO在臉書社團「買房知識家」中發文表示，家人在台中購買了一間大樓，可是簽約前夕，屋主突然告知，因為自己先前已預繳的1萬元大樓管理費，所以希望他們可以支付這筆費用，讓她聽了很困惑，因此上網求助，「這筆錢我們需要支付嗎？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



文章曝光後，網友紛紛表示「如果收定前都沒談到這個，請屋主或仲介自己吞下去」、「不用喔，一切以房屋成交價為主」、「不用理他，當初付的，關現在什麼事」、「沒有先講的話不用付，另外屋主如果有跟房仲說，房仲沒告知你的話，房仲要負責，從服務費扣除就好」、「不需要啊，購屋合約沒寫，就不用。那屋主賣房前，有申辦水電瓦斯管理費，房屋裝潢等費用，不就也要支付？屋主當初將房價提高一萬元來賣即可，就不會有後續問題」。

但也有人認為，「一萬元是大樓的管理基金，你這應該是新成屋不久，所以他才找你索要這款項。跟他原不原價賣你是兩回事，房子本來你現在買，一定跟當初售價不一樣。我覺得你還是要支付這款項，畢竟以後公設是你在使用，沒有道理叫售方幫你這個款項」、「該大樓成立管委會，任何住戶都要繳交大樓基金，你買他的預售屋，他已先支付該筆基金，你支付這筆基金是理所當然的，不要計較這一萬元」。