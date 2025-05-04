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市場時機歹歹！　房仲教口訣買房挑「1256」撿便宜

▲▼ 台中,龍井,新案,10分鐘,台積電,員工,房市,大肚,房價,千萬,茂洋建設,晴山洋洋,帶看,預售屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期不論是在售屋平台或是社群軟體上，有出現不少「買回3年前價格」的賠售、平轉物件。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在當前房市趨於保守、買方觀望氣氛濃厚的情況下，仍有剛需族出動尋覓物件，房仲表示也可以鎖定一個特定區間的房屋，包含屋齡1年、2年、5年與6年的物件，這不是巧合，而是和稅制、讓利機會與價格基期息息相關，也是房仲認為目前搶便宜值得考慮的方向。

《地產詹哥老實說》EP255／新北人口紅利最強3區出列　東屋：2區房價比周圍行政區親民

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近期不論是在售屋平台或是社群軟體上，有出現不少「買回3年前價格」的賠售、平轉物件，永義不動產八期豐樂公園加盟店店協理簡愷延說：「搜尋1年屋齡的物件多半會參雜預售換約的物件，尤其是快交屋的預售案，有些屋主願意讓利（平轉居多），買方這樣其實是買到2~3年前到價格，非常實惠。

而2年屋齡的房子，屋主處在房地合一稅制中稅率最重的下一階段，部分屋主可以搭配重構退稅，對屋主來說轉售成本低於1年屋，因此這種情況下，談價空間大，價格彈性高，是買方可以精打細算的好機會。

▲▼ 樣品屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲5年屋齡的房地合一稅稅率降至20%，剛好進入合理轉手期。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「包含5年屋齡、房地合一稅稅率降至20%，剛好進入合理轉手期，根據目前稅制，讓5年屋齡物件變成了價格穩、條件成熟、屋況佳的理想選擇。」

而6年屋齡物件有望享自住房地租稅優惠400萬元免稅額的適用，吸引屋主願意割愛，也會讓不少原本不想賣的屋主，開始考慮出售來「落袋為安」。由於免稅額度高，許多屋主讓利空間相對較大。

不過陳孟筠提醒：「個人自住房地租稅優惠400萬元免稅額的適用，須本人或配偶、未成年子女在交易該房地前設戶籍並實際居住連續滿6年，過去出現過『已成年』子女設籍6年，屋主在轉賣時不被認定符合標準。」

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關鍵字：房市屋齡稅制房地合一物件

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