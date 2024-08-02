租屋2年「房東沒來過」　他突發現不對勁！網讚：可以偷笑了

▲原PO發現女友就是房東。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶同住，房租應該怎麼算？如果自己是房東，會向對方收錢嗎？近日有網友透露，針對房租，他和女友一直都是一人付一半，怎料日前他卻意外得知，對方根本就是房東，現在該怎麼處理？貼文曝光後，引發討論。

臉書粉專「KauBei靠北」在Dcard上，以「女友是我房東」為標題轉發網友投稿的文章。內容提到，男網友已經與女友同居兩年，房租一直都是一人負擔一半，但他日前才突然得知，那間房子根本就是女友爸媽送給女友的。

男網友得知當下不禁直呼，難怪租屋的這2年，房東從沒找過他們，想不到「房東」本人就睡在他旁邊。他認為自己被當成租客在付房租，而女友則覺得「肥水不落外人田」，於是他就想知道現在應該要怎麼處理？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當是繳房租也合理吧，就算出去住也是要錢的」、「如果比外面租的便宜，那你可以偷笑了，還不怕被漲房租」、「你有住，付一半沒毛病吧」、「住人家房子，付錢應該的啊，你很有事，腦子不清楚」。也有網友表示，「這不是很正常嗎？不然你就結婚就不用付了」。

話題雖引發討論，但也有網友質疑內容真實性，「幹片劇情，真的假的」、「一樣的劇情是要創幾次啦」。