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「AI投資房地產」房東租客都滿意！　美CEO喜曝：省數百小時

▲AI運用在房地產與租賃過程，也能省下時間同時提升品質。（示意圖／Pixabay）

▲AI運用在房地產與租賃過程，也能省下時間同時提升品質。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著人工智慧（AI）的飛速進展，勢必也會在房產業界掀起變革，而這對該領域的中小企業主與投資人而言尤其需要注意，AI工具和見解可能會重新定義投資人如何投資房地產。根據分析，使用AI工具分析趨勢等未來價值指標，能夠節省數百小時，還能自動化租賃過程，讓一切變得更簡單。

房地產中的人工智慧

美國洛杉磯的藍湖資本（Blue Lake Capital ）CEO指出，在房地產領域，AI是指能夠執行通常需要人類智慧的任務的電腦系統，包括分析大量數據、預測市場趨勢、自動化物業管理等。

實際應用上，核保過程傳統上需要大量人力來分析投資的可行性，現在卻可以透過AI快速處理大量數據，以精確的方式評估風險和機會。例如，AI算法可以通過分析趨勢、經濟指標和社區數據來預測房產的未來價值，提供深度且廣泛的見解，節省時間多達數百小時。

在資產管理方面，AI在優化租金和運營中發揮了關鍵作用。藍湖資本利用AI透過需求預測模型動態設置每日租金，確保在市場條件下的最佳定價，並在保持競爭力的同時，也不會留下未開發的收益。

藍湖資本還使用AI來減少現場人員的需求，透過AI實現自動化租賃過程，提升潛在租戶的回應時間，並且從物業管理軟體系統中找出最新信息，立刻提供關於物件的可用性、屬性和定價的回應。

此外，AI在租金收取方面也非常有幫助。它藉由自動電子訊息與有逾期餘額的住戶溝通，提供基於數據的智能回應，直接從該公司的物業管理系統中找出支付和餘額詳情。AI不僅讓藍湖資本的營運更流暢，還提高了租戶的滿意度，並最大化收入生成。

從見解到策略

如何在投資策略中利用AI，先識別出業務中可以透過數據驅動決策提升效率和結果的領域，無論是選擇物業、預測市場趨勢還是管理資產，AI工具都能提供競爭優勢。然而，整合AI需要戰略性的方法。考慮與AI專家合作或採用具有用戶友好界面的平台來簡化過渡過程。

隨著AI在房地產投資中變得越來越重要，對相關技能的需求也會上升，投資於AI素養和培訓尤其重要。

成本效益分析

實施AI需要成本，但潛在的回報可能相當可觀。自動化分析和決策可以節省時間，減少錯誤，得到更好的投資結果。透過考慮效率增益和增強的決策能力來評估AI的潛在投資回報率，雖然初期投資可能很大，但長期利益很可能超過成本。

道德考量與未來展望

在探索AI機會時，考慮道德影響很重要，如數據隱私和算法偏見的潛力。確保AI系統透明且數據處理負責任，將是維持業務信任和誠信的關鍵。

展望未來，AI在房地產中的整合預計將增長，新興技術提供更為先進的分析、預測和管理工具，保持對這些趨勢的了解，能使你適應和繁榮於AI成為房地產標準組成部分的未來。

參與與反思

「AI如何改變人類對房地產投資的看法」、「業務中有哪些特定領域可以通過AI帶來顯著改善」，反思這些問題，能幫助識別將AI整合到企業營運中的戰略機會，讓業務在技術驅動的未來中脫穎而出。藍湖資本CEO表示，「使用AI大大改變了我的公司，透過引入專有的投資策略軟體，簡化了收購過程，利用機器學習和人工智慧來鎖定戰略性投資機會，提高核保假設的準確性，從而改善現金流預測和資產估值。這不僅給了我的團隊尖端技術，還減少了進行徹底盡職調查所需的時間。」因此，即便在市場低迷時，藍湖資本近期的收購也超預期，實現了超出預測的溢價。

不過CEO也指出，儘管AI在多方面有幫助，但並非萬無一失。為了確保團隊不盲目依賴數據，「我們在核保中實行『信任但驗證』的方法。例如，儘管AI提供了未來房產價值的預測，我的團隊仍需要進行自己的獨立銷售比較分析。他們會仔細分析市場的歷史定價以及其他市場趨勢，以確定AI的預測是否合理。」

關鍵字：AI房地產北美要聞

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