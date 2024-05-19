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她才買新房就被調職「賣屋要課45%稅？」　答案曝：可省一半↑

▲▼員林市房市，員林大道，184重劃區。（圖／記者許凱彰攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者朱祖儀／綜合報導

計畫趕不上變化！一名女網友透露，2年前花了1600萬買了一間透天，原本打算一輩子要定居在該處，未料公司突然要把她調到其他國家，因為機會難得，所以她沒有拒絕，但好奇如果在這種情況下，還會被扣45%的稅嗎？對此，信義房屋專家表示，建議可以去問問國稅局，因為非自願賣房只要繳20%的稅。

原PO在PTT發文表示，2022年買了一間透天厝，花了1600萬，原本打算下半輩子都住在那間房子了，沒想到公司近來突然告知要把她調到其他國家幾年，因為這次機會非常難得，所以很難推辭。

她不禁開始思考，之後若不得已要賣房，因為她之前都是自住，沒有出租或是商用，好奇在這種情況下，是否還會被課囤房稅2.0的45%？或是如果要提供證明，應該要怎麼處理比較好？

網友紛紛解答，「這樣是適用20%」、「非自願因素20%」、「這厲害了，有機會20%稅而已」。

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

也有人建議，「國外穩定待了一兩年後再考慮要不要賣，不然去了無法適應又回來就兩頭空」、「委託出租+1，除非妳不打算回台灣」、「除非缺錢，不然幹嘛賣？ 你又不是就要去國外定居了」、「先空著或給家人住，免得適應不良就回來了，穩定後再考慮要賣或租」、「車子才要賣吧，房子幹嘛賣？搞不好十年、二十年後回台灣發現你的房子價值三千萬」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則建議，可以先去問問看國稅局，因為非自願售屋的稅率比較低，只要繳20%，可省下約一半的錢，因此可先詢問國稅局認定非自願售屋的條件，再看需要準備什麼證明，後續再決定要賣或出租也不遲。

事實上，財政部曾指出，個人或其配偶在工作地點購買房地，辦竣戶籍登記並居住，且無出租、供營業或執行業務使用，嗣因調職或符合就業保險法第11條第3項規定之非自願離職，或符合職業災害勞工保護法第24條規定終止勞動契約，須離開原工作地，而於110年7月1日後出售持有期間在5年以下的房地，得按較低稅率20%申報繳納房地合一所得稅。

關鍵字：稅務信義房屋調職囤房稅透天厝

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