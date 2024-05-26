ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北京廣州深圳4月房價跌不休　70城新房與中古屋價跌幅擴大

▲▼陝西省銅川市高鐵健康城綜合體未完工的住宅大樓。（示意圖／路透）

▲中國各線城市今年不斷優化房地產政策。（示意圖／路透）

文／中央社

中國4月房價持續低迷，70個城市的新房與中古屋價格仍幾乎都呈下跌。中國國家統計局城市司統計師王中華表示，4月房地產市場持續調整，各線城市商品住宅售價按月及按年跌幅都有擴大。

根據中國國家統計局17日公布的數據，4月一線城市新建商品住宅銷售價格月降0.6%，降幅較上月擴大0.5個百分點，其中，北京、廣州和深圳分別下降0.7%、1.3%和1.0%，上海上漲0.3%；二、三線城市新建商品住宅銷售價格月減0.5%和0.6%，降幅均較上月擴大0.2個百分點。

4月一線城市中古住宅銷售價格月減1.1%，降幅較上月擴大0.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.6%、0.8%、1.4%和0.7%；二、三線城市中古住宅銷售價格均月減0.9%，降幅均較上月擴大0.4個百分點。

與去年同期相比，4月一線城市新建商品住宅銷售價格年減2.5%，降幅較上月擴大1.0個百分點，其中，北京、廣州和深圳分別下降0.5%、6.9%和6.7%，上海上漲4.2%；二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別年減2.9%和4.2%，降幅較上月分別擴大0.9個和0.8個百分點。

4月一線城市中古住宅銷售價格年減8.5%，降幅較上月擴大1.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降8.0%、7.5%、10.2%和8.5%；二、三線城市中古住宅銷售價格分別年減6.8%和6.6%，降幅均較上月擴大0.9個百分點。

中國國家統計局新聞發言人劉愛華17日在「4月份國民經濟運行情況」記者會上指出，下階段要統籌研究消化存量房產與優化增量住房的政策措施。

劉愛華指出，今年以來，各地區因城施策，不斷優化房地產政策，從4月份房地產領域主要數據情況看，房地產繼續處於調整期。1到4月份，房地產開發投資年減9.8%，新建商品房銷售面積下降20.2%，銷售額下降28.3%，房屋新開工面積年減24.6%。

關鍵字：中國房地產房產雲中國房市

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台南首座自建社住宅！「宜居小東」379戶　預計2025年完工

台南市政府積極推動社會住宅政策，「台南市宜居小東公宅上梁典禮」於17日正式舉行，主典官祈求房屋永固，未來居民生活美滿。台南市府表示，目前全市興建中及規劃中的台南公宅約8,402戶，提供台南市民只租不售的優質社會住宅，期實現宜居城市，降低青年及弱勢族群居住負擔。

2小時前

中國國家隊進場收購庫存成屋「40年房地產史上最寬鬆的一次」

中國當局17日推出多項措施救房市，其中又以國家隊進場收購房企的庫存成屋最受矚目，不過在地方債台高築下，房市去庫存至少要砸下人民幣7兆元，17日推出的資金明顯相去甚遠。

3小時前

女房客房間1處抽出「毛茸茸毯子」髒爆？老師傅搖頭：會洗的不多

「租房子真的沒必要限制只租給女生！因為真的沒比較乾淨。」有女網友貼出一張照片，只見她拿著一塊長方型、微微彎起來的東西，表面還毛茸茸的，乍看之下有點像踩腳墊，但其實這是「冷氣濾網」。就有冷氣師傅指出，「男生女生都一樣，會主動洗濾網的真的不多，還有不知道有濾網的」，話題引發討論。

4小時前

高雄社宅+1！鳳山「勝利安居B」預計118年完工

高雄市鳳山區社會住宅「勝利安居B」新建統包工程已於5月10日決標，將由「永青營造工程股份有限公司、勝勤實業股份有限公司、恩典聯合建築師事務所」統包團隊共同攜手打造，據了解，完工時間預計在118年，屆時會提供超過千戶民眾申請入住。

4小時前

吸血房東！南韓知名麵包「聖心堂」恐退出大田站　月租金暴增4.4億

南韓大田最廣為人知的名店莫過於麵包店「聖心堂」，從車站前的小麵包店發展出多間連鎖店家，至今有60餘年歷史，是南韓第一間登上米其林雜誌的糕餅企業，設置在大田車站內的店鋪，更讓許多來往乘客流連忘返、人潮絡繹不絕，然而如今聖心堂恐怕將被迫退出火車站，因為續約店租暴漲至4.4億韓元。

5小時前

都更亂象！信義區老公寓慘遭對半切　地主告市府求神搏筊

走在北市忠孝東路5段巷弄，一整排連棟公寓正在進行都更改建前的拆除作業，工人進出不斷，該處地點相當好，步行至新光三越百貨及頂級豪宅陶朱隱園不到10分鐘，可以想見落成後的光景。未料，4月中下旬，一紙來自台北高等行政法院的判決書，竟撤銷北市府原先劃定的都更範圍。

6小時前

龜山建案「還沒開賣」已排爆！帶躺椅、帳篷補眠　房仲也看呆

台人買房買瘋了？昨（25）日才有人分享桃園某建案被擠爆，不只接待會館裡爆滿，會館外的棚子也都是人。今日有資深房仲在粉專分享一段影片，指出龜山某建案出現奇景，開賣前已經有不少民眾排隊，有人自備板凳不說，排隊的紅線中還有一頂帳篷，令他也直呼「現在預售屋市場有點太過瘋狂了！」

6小時前

套房月租7500元　房東突「開價320萬」要買嗎？兩派吵翻

不少人認為繳房租不如付房貸，有機會就要趁早買房，但適用所有情況嗎？一名女網友透露，目前是租屋族，租屋處地點很好，每個月租金7500元也過得去，不過近來房東突然開價320萬，詢問要不要買下來？她聽到後很猶豫，不知道應該先買還是繼續存錢買大房？文章曝光掀起兩派網友討論。

6小時前

看中3500萬預售屋被嫌貴　高雄住院醫師買房陷「長輩劫」

醫師是台灣的高收入族群，近期有醫師上網發問，目前夫妻倆先住父母家，因考慮學區、工作需求，想在高雄蛋黃區買房，目前看上的預售屋總價是3500萬元，由雙方長輩贊助頭期款，不料被父母嫌房價太貴，原PO自認拿人手短，因此上網問網友意見。

7小時前

新竹房價漲　 火車站卻很落寞「店家狂倒」！在地人點2致命傷

近年來新竹房價飆漲相當快速，竹北的房價更是翻倍，不過生活機能卻沒有跟著直線上升，就有網友指出，新竹火車站商圈幾乎全滅，店家一間間倒閉，原本的SOGO大樓整棟都空了，只剩下一樓的NET在營業，「新竹收入高，怎麼只養得起巨城？」對此，網友點出關鍵2原因，停車不方便加上商圈轉移。

7小時前

印度女舞者頭頂旗桿卡電線　遭1.1萬伏特電流電擊身亡...

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

桃園案場炸人潮　「滿到會館外棚..

龜山建案還沒開賣已排爆！這1幕..

放角落除濕錯了！台電：除濕機擺..

套房月租7500元　房東突開價..

新竹房價狂漲　 火車站卻很落寞..

女房客房間1處抽出「毛茸茸毯子..

「金銀島」變身高雄史上最大案　..

看到蟑螂別打！環境部教1招：小..

女主播租屋崩潰「埋下買房決心」..

套房340萬「公務員妹超猶豫」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台南「宜居小東」379戶　預計..

救房市！中國國家隊進場收購庫存..

女房客房間1處抽出「毛茸茸毯子..

高雄鳳山社宅+1　預計118年..

南韓知名麵包恐退出大田站　月租..

信義區老公寓慘遭對半切　地主告..

龜山建案還沒開賣已排爆！這1幕..

套房月租7500元　房東突開價..

看中3500萬預售屋被嫌貴　高..

新竹房價狂漲　 火車站卻很落寞..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366