家裡沒人住「離峰用電竟暴增250度」　師傅揪元凶：甜蜜的負擔

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著電費調漲，許多民眾開始關注家中電器的耗電量。YouTube頻道「宅水電」先前就分享案例，有案主住家進行工程，期間明明無人居住，離峰時的用電度數卻高達250度，讓他十分困惑，後來經查耗電元凶竟是變壓器；師傅也不忘提醒，「變壓器使家中用電更為便利，但也可能帶來用電增加的問題。」

「宅水電」先前在影片中提到，一位案主家裡正在施工，期間也無人居住，然而離峰用電度數竟有250多度，這讓他覺得離奇，不禁問道「離峰是從晚上12點到隔天早上9點，在這段時間內，家裡沒有人住，也沒有工程進行，這怎麼可能？是不是有人偷電，還是有什麼地方沒關到？」

▲元凶就是變壓器。（圖／翻攝自YouTube／宅水電）

後來，「宅水電」師傅進行現場勘查，發現案主家坪數很大，每個房間的採光都很好，廚房有很多插座，各種設計也十分巧妙；同時，這家裡有兩個電箱，第一個電箱為「三相四線380伏」，單條中性線電壓為220伏，為了將電壓轉變為110伏，特別配置了變壓器，變壓完成後，電力才會流入第二個電箱，供給家中大且穩定的用電需求。

師傅表示，只要家中有變壓器，即使沒有在用電，變壓器也會處在待機、空轉的狀態，並持續耗能，「當使用電壓110的設備時，耗能情況會更兇；因此，此案離峰用電度數增加，主要就是由變壓器造成的。」

對此，他不禁笑說，這是「甜蜜的負擔」，因為變壓器確實會增加用電度數，但它同時也讓家中用電更為便利。