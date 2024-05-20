28歲女同事「不到40K」卻買房！他聽完超衝擊　兩派吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣房價居高不下，對許多人來說已是遙不可及的夢；然而，一名網友透露，28歲女同事月薪不到4萬元，最近卻毅然決然下訂一間預售屋，而理由更令他咋舌，忍不住驚呼「這是全民炒房吧？」

網友今在PTT發文提到，「剛剛聽說隔壁28歲女同事去訂了一間房，這麼年輕、月薪不到4萬是買個屁房？但她說反正可貸款久一點，還有寬限期，以後若繳不起或不想住時，大不了再賣掉，還是賺翻了吧！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

這番言論讓他十分衝擊，而不少鄉民也搖頭，直呼「身邊一堆薪水少的都這樣玩，還說保證獲利200萬以上，但是我問他確定賣得掉？卻被跳過不回答」、「確定屆時能有人接盤？」「哈，最好大家都會接」、「大部分低薪的買房都是這個心態」、「要確定那時候賣得掉耶嘻嘻」。

不過，也有網友直言，「確實大多是這個心態啊，反正會往上」、「賣不掉加價賣」、「打不贏就加入」、「的確...我也是這種想法，台灣唯二不會跌的，物價跟房價」、「現在本來就是越晚買越魯阿，真的不要再幻想房價跌了」、「不買的人永遠都說會泡沫，然後喊了10年」、「目前上車的心態都是這樣，反正房市穩漲不跌，寬限期真的太好用，五年賣還是無腦賺」。