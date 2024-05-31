▲中壢新站新地標！The Nexus新識界工商總部，創造雙贏幸福職場。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者黃稜涵／採訪報導

近年受疫情影響、台商資金回流，商用不動產市場在企業擴產、擴編的需求下交易量持續攀升。2024年商用不動產市場更迎來突破性增長，單季成交額突破400億元大關，年增幅度達151％，受惠平均地權條例「管住不管商」政策影響，商用不動產貸款成數擁有不受限制之優勢，具抵抗通膨特性、有助資金避險，吸引資金流進，帶動交易穩健成長，其中，「廠辦」成為商用不動產中最熱門的產品。

▲近年受疫情影響、台商資金回流，商用不動產市場在企業擴產需求下交易量持續攀升，其中，「廠辦」成為商用不動產中最熱門的產品。

位於中壢市區的「The Nexus新識界工商總部」，地理位置優越，基地在台鐵地下化紅線、捷運綠線、機場捷運3線交匯腹地，距離三鐵共構「中壢新站」和未來捷運綠線「GE05站」只需要大約5分鐘車程，不僅擁有差旅與通勤優勢，具有軌道置產的增值潛力，也成為中壢新站新地標。

▲▼位於中壢市區的「The Nexus新識界工商總部」，具有軌道置產的增值潛力，也成為中壢新站新地標。



專案經理余彥旭指出，「生活機能來說，本案鄰近中壢車站與中原大學商圈，並且大潤發在正隔壁，可以滿足員工的食衣住行育樂的各種生活所需，值得注意的是，基地南側以環中東路銜接大中壢體育園區，預計開發成國際級的體育場與流行音樂中心，未來可容納1.2萬入住人口，有望成為中壢的新鬧區，也為本案帶來進一步的置產價值」。

▲▼專案經理余彥旭指出，大潤發在「The Nexus新識界工商總部」正隔壁，可以滿足員工的食衣住行育樂的各種生活所需。

「The Nexus新識界」規劃地上11層、地下4層，而單層規劃是80-350坪，外觀以崗石雕砌，兩色石材跳色拼接，加上錯層陽台設計，為建築注入當代美學養分，也為企業主打造有感的多元公設，2樓規劃咖啡交誼廳，不僅可以商務會客使用，更是上班族充電的好去處，另外，還規劃2間多功能的專業會議室，解決公司辦公室總是不夠用的問題，讓進駐的每個企業，打造出屬於自己的幸福生產力。

▲▼「The Nexus新識界」規劃地上11層、地下4層，並且為企業主打造有感的多元公設。

新識界銷售顧問鄭盈焄表示，「The Nexus新識界」人員進出使用智慧管理系統以及地下室使用E-Tag智慧停車系統，讓管理更方便之外，也能保障職員的安全，另外，採用客貨梯分離設計，規劃4客梯與1座3T貨梯，強化搭乘與載貨效率，而戶戶樓高4米35，不會有壓迫感，每戶均規劃低檯度的大面窗景，讓光線、自然光更充足，讓進駐的企業主跟員工可以有很好的工作環境。

▲▼新識界銷售顧問鄭盈焄表示，戶戶樓高4米35，每戶均規劃低檯度的大面窗景，讓進駐的企業主跟員工可以有很好的工作環境。



因應現代潮流，多數人尤為重視工作環境，根據現代研究指出，好的工作環境會增加工作效率，The Nexus新識界工商總部，不僅具有優越的地理位置和交通便利性，還提供了美學、舒適和多功能性的工作環境，使企業主和職員能夠在這裡創造出更高的工作效率和幸福感，創造出雙贏的幸福職場。

▼根據現代研究指出，好的工作環境會增加工作效率，「The Nexus新識界」創造出雙贏的幸福職場。

